Ярославские владельцы спецтехники просят уменьшить число запрещающих знаков

Собственники грузового транспорта и спецтехники Ярославля и области просят власти сократить число знаков, ограничивающих движение автомобилей свыше 3,5 тонн. Вопрос был поднят на встрече мэра Артема Молчанова 6 февраля с жителями Заволжского района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

К господину Молчанову от лица владельцев спецтехники обратился предприниматель, который пояснил, что выросшие в 15 раз штрафы за проезд грузовой техники под запрещающий знак и увеличение числа этих знаков «душат» областной бизнес. Артем Молчанов предложил предпринимателю «попробовать не нарушать».

«Без этого нам не обойтись. Чтобы дороги и мосты строить, нужны грузовые транспортные средства. Я думаю, что вы можете на это подействовать, нас задушили просто. Чтобы проехать 5 км, нам надо объезжать и ломать асфальт 40 км, а не 5. Понимаете, везде закрыли. Мы не можем проехать. Столько выставлять дорожных знаков, запрещающих проезд грузового транспортного средства, нельзя»,— обратился к мэру предприниматель.

Бизнесмен принес петицию, которую, по его словам, подписали более 100 человек, и передал ее мэру. Документ адресован не только мэру, а также губернатору, областной ГИБДД, бизнес-омбудсмену, минтрансу, минстрою, УФАС и другим ведомствам. В документе говорится, что в данной ситуации необходимо продумать иные пути подъезда техники.

«Если движение грузового транспорта запрещено, значит, наверное, должны быть созданы грузовые хабы вокруг города. Где будет осуществляться перегрузка из грузового транспорта в автомобили категории В. Тогда, наверное, надо перенести сроки на введение карательных мер против владельцев грузовой техники, дать нам время продать эту технику, выйти из лизингов и купить 100 000 газелей, чтобы закрыть потребности города»,— указывается в петиции.

В ней дополняется, что ситуацию с запретом проезда ухудшают погодные условия (не нужна спецтехника для уборки снега) и кризис продажи жилья (сокращение строек из-за высоких ставок). Все это приводит к простою предприятий, что впоследствии может стать причиной «банкротства нескольких тысяч предпринимателей и организаций в Ярославле и области».

Алла Чижова