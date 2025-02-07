Гросси: невозможно определить происхождение БПЛА, атаковавших ЗАЭС
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что по фрагментам от беспилотников, атаковавших Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), невозможно определить происхождение БПЛА. Об этом он сообщил на переговорах с главой Росатома Алексеем Лихачевым, которые прошли в Москве в пятницу утром.
Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ
«Небольшие фрагменты пластика или дерева, оставшиеся от предположительных БПЛА, дронов не позволяют нам говорить о происхождении данных фрагментов и данных аппаратов»,— сказал Рафаэль Гросси (цитата по ТАСС). «Тем не менее, я бы хотел вас уверить в том, что вопросы данного порядка поднимаются мной на самом высшем уровне при международных обсуждениях»,— добавил он.
В ходе переговоров с Рафаэлем Гросси Алексей Лихачев заявил, что «риски атак ВСУ нарастают». «Мы это видим и в количестве сбитых дронов и ракет, и в количестве артиллерийских ударов, которые приходятся на практически примыкающую к ЗАЭС территорию, и это вызывает озабоченность»,— указал он (цитата по ТАСС). Господин Лихачев также отметил, что российская сторона проинформировала МАГАТЭ о тех мерах, которые принимаются для безусловного обеспечения ядерной безопасности ЗАЭС «как в части технического положения дел, так и в части физической защиты».
6 января в российском военном ведомстве заявили, что накануне ВСУ предприняли попытку атаковать атомную электростанцию и город Энергодар с помощью восьми беспилотников. Позднее директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина сообщила РИА Новости, что директор станции Юрий Черничук проинформировал МАГАТЭ об атаке двух дронов.
На Всемирном экономическом форуме в Давосе, который проходил с 20 по 24 января, Рафаэль Гросси говорил, что эксперты МАГАТЭ обеспокоены военной активностью в районе Запорожской АЭС (ЗАЭС). 23 января в пресс-службе МАГАТЭ заявили, что ситуация с безопасностью на ЗАЭС «по-прежнему шаткая», несмотря на усилия агентства по предотвращению ядерной аварии.
Запорожская АЭС расположена близ Энергодара на левом берегу Днепра и состоит из шести энергоблоков, каждый из которых находится в состоянии холодного останова. Россия взяла станцию под контроль в марте 2022 года, вскоре после начала военной операции на Украине. Она находится под управлением АО «Росэнергоатом», входящего в электроэнергетический дивизион «Росатома». С сентября 2022 года на Запорожской АЭС находится мониторинговая группа МАГАТЭ для оценки состояния безопасности.