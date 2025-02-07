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Коммерсантъ FM
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Кредиторы выставят на продажу особняк бывшего акционера ПСБ в центре Москвы

Особняк бывшего совладельца Промсвязьбанка (ПСБ) и экс-сенатора ЯНАО Дмитрия Ананьева в центре столицы собираются продать на аукционе из-за банкротства владельца. В частности на торги выставят его участки в поселке «Горки-2» в Подмосковье. 20 февраля состоится собрание кредиторов, на котором утвердят условия и сроки реализации имущества бизнесмена, сообщает Федресурс.

Те же активы господина Ананьева указаны в отчете об оценке его имущества, опубликованного на Федресурсе 4 декабря прошлого года. Их стоимость составляет 5,2 млрд руб. Согласно документу, бизнесмену принадлежат 37 земельных участков в «Горках-2» общей площадью 7,7 га, а также расположенные на них жилой дом и баня на 647 кв. м. В отчете говорится и о двух квартирах в особняке в Кропоткинском переулке в Москве общей площадью 583 кв. м.

Дмитрий Ананьев вместе с братом Алексеем был совладельцем ПСБ. В 2019 году в отношении бизнесменов возбудили дело о растрате 66 млрд руб. и $575 млн, принадлежавших банку. В мае того же года Арбитражный суд Москвы арестовал имущество Ананьевых на общую сумму 282 млрд руб. В январе 2021 года Дмитрия Ананьева признали банкротом и открыли процедуру продажи его имущества. В апреле 2024 года сообщалось, что арбитражные суды трех инстанций взыскали с компании «Мангазея Девелопмент» в конкурсную массу Дмитрия Ананьева 555 млн руб.

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