Захарова: Россия готова решить вопрос с регистрацией Русского дома в Баку

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российские власти рассчитывают на решение ситуации с регистрацией Российского информационно-культурного центра (Русский дом) в Баку. Сегодня, 6 февраля, Азербайджан сообщил России о прекращении деятельности представительства «Россотрудничества» в стране из-за отсутствия регистрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мария Захарова

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Мария Захарова

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«В ответ российская сторона выразила готовность выполнить необходимые действия для завершения регистрации Русского дома и сделать это в соответствии с законодательством, конечно, Азербайджанской Республики»,— сказала Мария Захарова на брифинге. «Мы неоднократно предлагали этот вопрос обсудить по дипломатическим каналам в рамках соответствующих консультаций. Эти предложения направлялись и в письменном виде в азербайджанской стороне. Поэтому мы рассчитываем, что данный вопрос будет решен в положительном ключе»,— добавила она.

МИД Азербайджана сообщал, что Русский дом не зарегистрирован как юрлицо в нарушение внутреннего законодательства. «Учитывая, что Азербайджан уже принял решение о прекращении деятельности Русского дома, ждем от российской стороны принятия соответствующих мер»,— говорилось в заявлении ведомства. Глава «Россотрудничества» Евгений Примаков говорил, что азербайджанские власти не отвечали на обращения Москвы с просьбой помочь с регистрацией.

Русский дом в Баку, учрежденный 3 июля 1997 года, занимается продвижением российской культуры, науки и образования, молодежными проектами, историко-мемориальной деятельностью. В культурном центре проходят презентации книг, праздничные концерты, чтения и другие мероприятия. Корреспондент ТАСС передавал, что пока Русский дом в Баку работает в обычном режиме.

Лусине Баласян