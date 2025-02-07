Компания «Интерлизинг» сменила генерального директора

Сергей Савинов покидает пост генерального директора ООО «Интерлизинг». Как сообщили «Ъ-СПб» в пресс-службе компании, он намерен сосредоточиться на развитии собственных проектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор компании ООО «Интерлизинг» Артем Алешкин.

Фото: Пресс-служба ООО «Интерлизинг» Генеральный директор компании ООО «Интерлизинг» Артем Алешкин.

Фото: Пресс-служба ООО «Интерлизинг»

Новым топ-менеджером «Интерлизинга» с 11 февраля станет Артем Алешкин, ранее работавший главным исполнительным директором ООО «Совкомбанк Факторинг».

Господин Савинов возглавлял компанию с 2018 года. За годы его руководства чистые инвестиции в лизинг выросли с 10,2 млрд до 65 млрд рублей, а чистая прибыль увеличилась с 507 млн до 2,3 млрд рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший генеральный директор компании ООО «Интерлизинг» Сергей Савинов.

Фото: Пресс-служба ООО «Интерлизинг» Бывший генеральный директор компании ООО «Интерлизинг» Сергей Савинов.

Фото: Пресс-служба ООО «Интерлизинг»

ООО «Интерлизинг» — частная розничная лизинговая компания, филиалы которой представлены в 70 городах РФ, головной офис компании расположен в Петербурге. Компания имеет кредитный рейтинг ruA, по данным рейтингового агентства «Эксперт РА», со стабильным прогнозом и занимает 12-е место в рейтинге лизинговых компаний России.

Прежде «Ъ-СПб» писал о намерении компании «Интерлизинг» провести сбор заявок на трехлетний выпуск облигаций объемом 3 млрд рублей.

Андрей Цедрик