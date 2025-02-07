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Коммерсантъ FM
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АО РЖД предложили снизить скорость поездов в Забайкалье из-за гибели антилоп

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура предложила руководству Забайкальской железной дороги АО РЖД «ограничить скоростной режим» в Забайкальском крае. Как уточняет пресс-служба ведомства, рекомендация распространяется «на участки путей, пересекающие миграционные тропы дзеренов».

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В прокуратуре также сообщили, что осмотр места происшествия, где произошел наезд грузового поезда на стадо краснокнижных животных, «уже проведен совместно с директором заповедника "Даурский", определен ряд мероприятий по защите диких животных».

В пресс-службе заповедника «Даурский» 7 февраля опубликовали ранее неизвестные детали инцидента. По информации организации, «трагедия случилась в декабре за пределами особо охраняемой природной территории». Наезд на антилоп произошел на участке железной дороги между станциями Оловянная и Ясногорск. Стадо дзеренов мигрировало вдоль реки Онон и оказалось в узком прижиме между заросшей кустарником поймой реки и крутыми склонами хребта Кукульбей.

После изучения места происшествия ученые пришли к выводу, что «ширина миграционного потока в этом месте составляет около 250 км», поэтому установка ограждений и экодуков «нецелесообразна и опасна из-за перекрытия естественных путей миграции». АО РЖД предложено ограничивать скорость на опасных участках до 50 км/ч ежегодно в период с 1 октября по 1 мая, когда на данной территории проходит массовая миграция дзеренов. Отмечается, что эта скорость ниже скорости антилопы, которая успеет убежать с путей в случае опасности.

Влад Никифоров, Иркутск

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