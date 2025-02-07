ФСБ задержала четырех женщин, подозреваемых в подготовке терактов по заданию СБУ

ФСБ сообщила о задержании четырех женщин в Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону. Они подозреваются в работе на украинские спецслужбы. По данным службы, женщины были завербованы Киевом для проведения терактов против высокопоставленных офицеров Минобороны и объектов топливно-энергетического комплекса.

Задержанные прошли обучение стрельбе, минно-взрывному делу и управлению дронами. В ходе обысков у них изъяли взрывчатку, детонаторы и средства связи с кураторами. Все задержанные признались в своих действиях. Им грозит до 30 лет лишения свободы. Спецслужба проводит расследование для установления и привлечения к ответственности всех причастных к противоправным действиям лиц.

ФСБ также опубликовала видео с допросом женщин. Одна из задержанных в Ростове-на-Дону рассказывает, что была завербована в 2023 году сотрудником СБУ через Telegram. По ее словам, она собирала данные по местам жительства, автомобилям и местам посещения высокопоставленных сотрудников Минобороны. За выполнение таких задач кураторы переводили вознаграждения в виде криптовалюты.