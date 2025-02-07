Сенатор Шейкин: в РФ прорабатывают введение госрегистрации электросамокатов

Российские власти готовят документ, устанавливающий порядок госрегистрации средств индивидуальной мобильности (СИМ), в том числе электросамокатов. Об этом сообщил первый зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Представитель в Совете федерации от Амурской области Артем Шейкин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Представитель в Совете федерации от Амурской области Артем Шейкин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В какие сроки документ может вступить в силу, сенатор не уточнил. По его словам, нововведения готовят в рамках нормативно-правового регулирования развития СИМ и обеспечения безопасности дорожного движения. «Правительство Российской Федерации прорабатывает вопрос об установлении особенностей государственной регистрации СИМ»,— сказал ТАСС господин Шейкин.

В декабре 2024 года Росстандарт утвердил ГОСТ для сертификации ввозимых из-за рубежа и производимых на территории РФ электровелосипедов. С 1 марта 2025 года производители, желающие сертифицировать свои устройства, должны ограничить их максимальную скорость 25 км/ч и предусмотреть функцию автоматического снижения скорости. По итогам прошлого года продажи электросамокатов в России сократились на четверть.

Подробности — в материале «Ъ» «Электросамокаты скатились по наклонной».