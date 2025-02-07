Вучич: посольство США заявило об отказе отложить санкции против сербской NIS

Посольство США отрицательно ответило на просьбу «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS) об отсрочке введенных против нее американских санкций на 90 дней, заявил президент Сербии Александр Вучич. NIS направила запрос Управлению по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) 4 февраля, просьбу поддержали правительства Венгрии и Сербии.

«Мы получили ответ от посольства США, от OFAC пока не получали. От американского посольства мы получили ясный и недвусмысленный ответ, что то, о чем русские писали и мы их поддержали и все остальные, что так не пойдет. Но мы подождем ответа от OFAC»,— сказал господин Вучич в эфире Радио и телевидения Сербии (цитата по «РИА Новости»).

На вопрос о том, когда он проведет разговор по этой теме с президентом РФ Владимиром Путиным, президент Сербии сказал, что «скоро», но примерные сроки не привел. «Но не могу ему звонить, пока не знаю, что американцы скажут... Я не хотел бы портить хорошие отношения с русскими, хочу иметь хорошие отношения и с американцами»,— добавил Александр Вучич.

NIS — одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний в Юго-Восточной Европе. 50% акций компании владеет «Газпром нефть», 6,15% — «Газпром», 29,87% — государство Сербия. Под американские санкции NIS и «Газпром нефть» попали 10 января.

Подробности — в публикации «Ъ» «Нефть повышенной токсичности».