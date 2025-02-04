Сербская компания NIS запросила у Минфина США отсрочку санкций

Сербская нефтяная компания NIS направила в Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) запрос об отсрочке санкций как минимум на 90 дней. Запрос поддержали правительства Венгрии и Сербии, сообщила министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

Просьба об строчке касается получения лицензий для дальнейшей работы NIS, пока решается вопрос о смене собственников и управления компании, уточнила госпожа Джедович-Ханданович. Он добавила, что это может привести к отмене санкций. США настаивают на полном выводе российского капитала из NIS до 25 февраля.

«Правительство Республики Сербии поддерживает просьбу о выдаче такой лицензии компании NIS, поскольку санкции ограничат возможности компании поставлять гражданам Сербии нефть и нефтепродукты»,— подчеркнула госпожа Джедович-Ханданович (цитата по сайту ведомства). По ее словам, сербская сторона надеется на конструктивный диалог с США, чтобы не нарушать энергетическую стабильность региона.

NIS — одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний в Юго-Восточной Европе. 50% акций компании принадлежит российской «Газпром нефти», еще 6,15% — «Газпрому», сама Сербия владеет 29,87% акций NIS. Под американские санкции NIS и «Газпром нефть» попали 10 января. МИД России заявил, что санкции против российского энергетического сектора представляют собой «попытку нанести хоть какой-то ущерб» экономике страны, и пообещал принять ответные меры.

Подробности — в материале «Ъ» «Нефть повышенной токсичности».