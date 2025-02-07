Из свежей почты

Максим Марич, 13 лет, задержка моторного развития, требуется лечение. 223 447 руб.

Внимание! Цена лечения 251 447 руб. Телезрители ГТРК «Волгоград-ТРВ» соберут 28 тыс. руб.

Максим с рождения плохо развивался, ему диагностировали детский церебральный паралич. Мы сразу начали реабилитацию, и сын окреп, стал переворачиваться, садиться, потом ходить. При поддержке Русфонда его лечат в Институте медтехнологий (ИМТ, Москва). Результаты замечательные: уменьшилась спастика, улучшилась координация движений и речь. Врачи ИМТ считают Максима перспективным и советуют продолжать лечение по их методике. Но с оплатой мне не справиться, все наши доходы — это пенсия и пособие. Татьяна Марич, Волгоградская область

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Максим активно растет, и ему необходима реабилитация для предупреждения контрактур и искривления позвоночника. Мы займемся снижением тонуса мышц, улучшим походку и артикуляцию».

Лера Сорокина, 14 лет, недоразвитие нижней челюсти, требуется ортодонтическое лечение. 209 540 руб.

Внимание! Цена лечения 430 540 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 200 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Пермь» соберут 21 тыс. руб.

Лера родилась слабой, полтора года ее кормили через зонд. Диагностировали ограничение открывания рта из-за недоразвития нижней челюсти и аномального удлинения венечных отростков. После операции на челюсти дочка проходила ортодонтическое лечение, в оплате помог Русфонд. Сейчас нижняя челюсть вновь скованна в движении, жует Лера плохо. Лечение надо продолжать, но оплатить его мы не в силах. Лияна Сорокина, Пермский край

Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий Рогинский (Москва): «Задачи следующего этапа ортодонтического лечения — расширение зубных рядов, нормализация окклюзии (смыкания зубов), улучшение жевания».

Артем Косых, 7 лет, детский церебральный паралич, требуется специальное кресло-коляска. 143 940 руб.

Внимание! Цена кресла-коляски 272 940 руб. Юридические лица благотворительного сервиса Альфа-Банка внесли 100 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Липецк» соберут 29 тыс. руб.

В роддоме у Артема выявили кровоизлияние в мозг и гидроцефалию — скопление в мозге жидкости, выписали лишь через месяц. Поначалу сын рос как все дети, но в полгода его развитие остановилось. Руки Артема были в спастике, ладони сжаты в кулачки, а ноги расслаблены. Я использовала все возможности для восстановительного лечения, теперь сын уверенно сидит, может передвигаться по дому. Но для прогулок и поездок к врачам ему нужно кресло-коляска, а средств для покупки подходящей модели у меня нет. Помогите, пожалуйста! Александра Косых, Липецкая область

Педиатр Липецкой городской поликлиники №7 Маргарита Васько: «У Артема детский церебральный паралич, спастическая диплегия. Для передвижения по улице мальчику рекомендовано специальное кресло-коляска HIPPO Maxi, конструкция которого позволит усадить Артема в правильном положении и обеспечит его безопасность».

Юра Филин, 14 лет, последствия ишемического инсульта, требуется реабилитация. 258 825 руб.

Внимание! Цена реабилитации 594 825 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 300 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Алтай» соберут 36 тыс. руб.

В сентябре прошлого года у Юры внезапно повысился уровень сахара в крови. Сына госпитализировали, в реанимации он впал в кому. Обследование выявило инсульт на фоне дебюта сахарного диабета. Юра перенес пневмонию, менингит, приступ судорог. Когда сына вывели из комы, он ни на что не реагировал, ему установили трахеостому и гастростому. После реабилитации Юра стал открывать глаза, начал улыбаться. В подмосковном центре «Три сестры» готовы помочь поставить его на ноги. Но стоимость лечения для нас непосильная. Михаил Филин, Алтайский край

Невролог-реабилитолог реабилитационного центра «Три сестры» Артем Багаутдинов (д. Райки, Московская обл.): «Задачи предстоящего лечения Юры — восстановить глоточный рефлекс, самостоятельное дыхание, тонус мышц, отвечающих за поддержание правильного положения тела в пространстве, добиться положительной динамики в сознании мальчика, научить его удерживать голову и выполнять повороты».

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