Как менялась структура управления космическими программами в СССР и России

В 1955 году указом президиума ВС СССР образовано общесоюзное Министерство общего машиностроения (Минобщемаш) — первая структура, управляющая космической отраслью страны. Летом того же года на территории Казахской ССР началось строительство космодрома Байконур.

В мае 1957 года Минобщемаш объединен с Министерством оборонной промышленности СССР. Тогда же с Байконура осуществлен запуск первой МБР Р-7, а в октябре 1957 года — запуск первого в мире искусственного спутника ПС-1. В 1959 году аппарат «Луна-2» достиг поверхности Луны, а в 1961 году Юрий Гагарин на корабле «Восток-1» совершил орбитальный облет Земли.

В 1965 году Минобщемаш вновь выделен в самостоятельное министерство «космической» направленности. В 1985 году сформировано Главное управление по созданию и использованию космической техники для народного хозяйства и научных исследований — Главкосмос СССР.

В 1991 году Минобщемаш был упразднен, а в 1992 году указом президента РФ образовано Российское космическое агентство (РКА), в ведении которого и оказались предприятия отрасли.

В 1999 году РКА преобразовано в Российское авиационно-космическое агентство (Росавиакосмос). Новому ведомству были переданы, в частности, 350 предприятий авиационной отрасли.

В мае 2004 года в ходе правительственной реформы Росавиакосмос переведен в структуру Министерства промышленности и энергетики и переименован в Федеральное космическое агентство (Роскосмос). В мае того же года Роскосмос был переподчинен напрямую премьер-министру.

В 2014 году на базе Научно-исследовательского института космического приборостроения была основана Объединенная ракетно-космическая корпорация (ОРКК).

В 2015 году правительство приняло решение создать новую «космическую» госкорпорацию. 28 декабря того же года указом президента на базе Федерального космического агентства образована госкорпорация «Роскосмос». В 2016 году 100% акций ОРКК было передано «Роскосмосу».