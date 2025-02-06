Режиссера Евгению Беркович этапировали в колонию в Костромской области

Театрального режиссера Евгению Беркович этапировали в ИК-3 в Костромской области, сообщили ее адвокаты. Ее, как и сценариста Светлану Петрийчук, в июле 2024 года приговорили к шести годам лишения свободы по делу об оправдании терроризма за постановку «Финист Ясный Сокол».

О том, что Евгению Беркович этапируют, стало известно вчера, 5 февраля. Неизвестным оставалось то, в какую именно колонию попадет режиссер. Светлана Петрийчук 5 февраля оставалась в СИЗО в московском районе Печатники, сообщил вчера ее муж Юрий Шехватов в Telegram-канале.

Пьеса «Финист Ясный Сокол», из-за которой возбудили уголовное дело, рассказывает истории женщин, которые знакомились в соцсетях с приверженцами радикального ислама и уезжали в Сирию. Следствие усмотрело в постановке признаки оправдания терроризма и идеологии «Исламского государства» (запрещенная в РФ террористическая организация).

О деле — в материале «Ъ» «Ясный финист».