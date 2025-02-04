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Коммерсантъ FM
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Режиссера Евгению Беркович этапируют в колонию

Режиссера Евгению Беркович этапируют в колонию, в какую именно — пока неизвестно, сообщила РБК ее адвокат Ксения Карпинская. В июле 2024 года Евгению Беркович и сценариста Светлану Петрийчук приговорили к шести годам по делу об оправдании терроризма из-за постановки «Финист — Ясный Сокол».

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Мы пришли с ней поговорить и прямо при нас ее отправили»,— сказала госпожа Карпинская.

Евгения Беркович и Светлана Петрийчук были признаны виновными по ст. 205.2 (публичные призывы, оправдание терроризма или пропаганда терроризма) УК РФ 8 июля 2024 года 2-м Западным окружным военным судом. 25 декабря того же года Апелляционный военный суд постановил смягчить приговор Евгении Беркович на пять месяцев, Светланы Петрийчук — на два месяца. Проведенное в СИЗО время — с 4 мая 2023 года — им зачтут из расчета день за день. Право на условно-досрочное освобождение они получат в 2026 году.

Пьеса «Финист — Ясный Сокол», ставшая основанием для возбуждения дела, рассказывает истории женщин, которые знакомились в соцсетях с последователями радикального ислама и уезжали в Сирию. Следствие усмотрело в постановке признаки оправдания терроризма и идеологии «Исламского государства» (запрещенная в РФ террористическая организация).

О деле — в материале «Ъ» «Ясный финист».

Полина Мотызлевская

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