В Ярославле продают долги бывшего подрядчика по уборке города

Конкурсный управляющий ООО «СК «Автотранс» выставил на торги право требования (дебиторскую задолженность) ООО «СК «Автотранс» к ООО «Радострой» в размере 74,2 млн руб. Информация об этом содержится в едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Техника СК "Автотранс" на уборке города

Фото: мэрия Ярославля Техника СК "Автотранс" на уборке города

Фото: мэрия Ярославля

Обе компании известны тем, что выполняли функции генподрядчика по уборке Ярославля в 2010-х годах. Учредителем «Радостроя» был депутат муниципалитета и областной думы Сергей Шмелев. «Радострой» стал убирать Ярославль при мэре Евгении Урлашове, осужденном за взятку от господина Шмелева. Сергей Шмелев впоследствии руководил и СК «Автотранс», которое занималось уборкой города уже при мэре Владимире Слепцове.

Сейчас обе компании являются банкротами. Конкурсный управляющий «Автотранса» продает также автомобиль «МАЗ» за 1,2 млн руб. и дебиторскую задолженность ООО "Триумф" в размере 6,4 млн руб. Торги состоятся в марте, сейчас идет прием заявок.

Антон Голицын