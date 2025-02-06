Несметный иск

Опубликовано судебное решение по спору нотариуса Татьяны Егоровой с нотариальной палатой Нижегородской области. Она оспаривала итоги общего годового собрания палаты, утвердившего финансовые и бухгалтерские отчеты. По мнению истца, руководство нотариальной палаты бесконтрольно расходует общий бюджет организации. В частности, были приобретены участок со старым зданием под реставрацию, хотя с 2014 года строилась штаб-квартира нотариальной палаты, для служебного пользования куплен автомобиль за 29 млн руб. Однако суд отказал Татьяне Егоровой, считая, что принятые решения не нанесли ей какого-либо ущерба, а решения палаты соответствовали закону. Она намерена обжаловать это решение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Советский райсуд опубликовал судебное решение по спору нотариуса из Выксы Татьяны Егоровой с Нижегородской областной нотариальной палатой (в эту саморегулируемую общественную организацию входит 165 нотариусов). Заявитель просила признать ничтожными решения общего собрания нотариальной палаты как противоречащие «основам правопорядка и нравственности».

В прошлом году общее собрание организации утвердило принятый по итогам 2023 года годовой отчет, бухгалтерскую отчетность, акт ревизии финансово-хозяйственной деятельности, сметы доходов и расходов палаты на очередной 2024 год и другие документы.

Из иска Татьяны Егоровой следовало, что расходы нотариальной палаты в 2023 году были существенно превышены — 704,9 млн руб. вместо запланированных 274 млн.

При этом общее собрание корректировку смет не утверждало, а прочие и непредвиденные расходы составили примерно 58%. Заявительница сообщила, что президент палаты Кирилл Лазорин за 13,7 млн руб. приобрел на бульваре Мира земельный участок с требующим реставрации торгово-складским корпусом Нижегородской ярмарки. Это здание является объектом культурного наследия, однако от нотариусов скрыли, что у него есть охранные обязательства памятника культуры, объяснив покупку якобы инвестиционными целями. Оказалось, что полуразрушенное историческое здание было приобретено под архив.

По мнению истца, у организации не было нужды покупать ветхое историческое здание. У нотариальной палаты имеется собственный офис на улице Невзоровых, а в 2014 году был получен земельный участок на Ковалихинской улице для строительства штаб-квартиры — центра оказания бесплатной юридической помощи населению. В связи с этим строительством с 6,25% до 8,25% были увеличены членские вносы нотариусов, палата брала кредиты.

Однако в построенное пятиэтажное здание нотариусы так и не переехали, оно до конца еще не отделано. Зато два его этажа уже проданы, а на вырученные средства приобретен автомобиль Maybach стоимостью 29 млн руб. «для служебного использования президентом», отмечено в судебном решении. Татьяна Егорова ссылалась на то, что, имея в 2024 году остаток долга в 138 млн руб. за стройку штаб-квартиры при планируемых доходах 227 млн, руководство палаты приобрело за общий счет ее членов здание, в восстановление которого также надо вкладывать средства.

Однако суд не стал отменять решения общего собрания членов Нижегородской областной нотариальной палаты по иску Татьяны Егоровой.

Судья Марат Лафишев указал, что на общем собрании она голосовала по вопросам повестки, а в суде не доказала, что принятыми решениями ей были причинены какие-либо убытки. Поэтому права истца никак не нарушены, а принятое большинством решение легитимно.

«Нижегородская областная нотариальная палата действовала в соответствии с законодательством и уставом в интересах ее членов в целях формирования положительного имиджа нотариусов и повышения доверия общества к профессиональной деятельности нотариуса в целом», — указал суд в мотивировочной части решения.

Президент областной нотариальной палаты Кирилл Лазорин (он также является депутатом думы Нижнего Новгорода, возглавляет комиссию по имуществу и земельным отношениям) пообещал позже прокомментировать спор с нотариусом. Он отметил, что в коллективе палаты «конфликтов нет».

Татьяна Егорова подала жалобу на решение Советского райсуда, считая его необоснованным и вынесенным с нарушением законодательства.

Роман Кряжев