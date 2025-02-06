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Коммерсантъ FM
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Суд в Курске заочно арестовал журналистов ABC после репортажа из Суджи

Журналисты австралийского ABC News Янг Флетчер и Дисс Катрин были заочно арестованы по делу о незаконном пересечении российской границы (ч. 3 ст. 322 УК РФ). Такое решение принял Ленинский районный суд Курска по ходатайству пограничного управления ФСБ. Кроме того, их объявили в федеральный, межгосударственный и международный розыск, сообщает пресс-служба судов Курской области.

«Следуя с территории Украины с иными неустановленными лицами, они въехали в Российскую Федерацию с целью съемки репортажа о вторжении 6 августа 2024 года вооруженных формирований Украины в Суджанский район Курской области... Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания журналистов на территории РФ или с момента экстрадиции»,— пишет объединенная пресс-служба судов региона. Им грозит до пяти лет лишения свободы.

Репортаж из Суджи ABC News выпустил 3 сентября 2024 года. В октябре Ленинский районный суд заочно арестовал итальянскую журналистку Стефанию Баттистини и оператора Симоне Траини. В декабре суд заочно арестовал гражданина Германии Коннолли Николаса Симона, который также пересек границу для создания репортажа.

Были заочно арестованы и другие журналисты. Всего с конца августа по начало октября ФСБ возбудила дела о незаконном пересечении госграницы в отношении 14 иностранных репортеров, сообщал центр общественных связей ведомства.

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