Тело барда Вадима Стройкина нашли под окнами многоэтажки в Петербурге

Из окна квартиры на Парфеновской улице в Петербурге выпал известный екатеринбургский бард Вадим Стройкин. Смерть наступила на месте происшествия. Об этом стало известно «Ъ-СПб» сегодня, 6 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вадим Стройкин

Фото: Страница Вадима Стройкина в VK Вадим Стройкин

Фото: Страница Вадима Стройкина в VK

ЧП случилось в тот момент, когда к 58-летнему музыканту с обыском по делу об участии в деятельности террористической организации пришли шесть силовиков с понятыми (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ). По данным издания «Фонтанка.ру», в этот момент автор-исполнитель отпросился на кухню попить воды. После этого мужчину нашли под окнами 17-этажного дома, где он снимал квартиру.

Вадим Стройкин родился на Урале, окончил Британскую школу журналистики. Затем на местной радиостанции вел передачу «Антология авторской песни». В 2008 году музыкант основал собственную школу игры на гитаре и турфирму «Камелот». Спустя несколько лет Вадим Стройкин перебрался в Петербург, где продолжил преподавать игру на музыкальном инструменте.

Андрей Маркелов, Санкт-Петербург