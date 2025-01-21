Полимерам рассчитали объем

Объемы производства крупнотоннажных полимеров будут увеличиваться ближайшие восемь лет, в том числе в РФ. Но замедление спроса и удорожание логистики приведут к обострению конкуренции на основных рынках, создав риски для экспортного потенциала российских производителей, считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Глобальные мощности по производству полиэтилена к 2033 году превысят 150 млн тонн, сообщил глава отдела «Нефтехимия» агентства Argus Владимир Баранов в рамках деловой программы выставки Ruplastica-2025. По его словам, выпуск полипропилена увеличится к этому сроку до 130 млн тонн. Однако до 2029 года спрос будет ниже предложения, что вынудит производителей снижать загрузку, отметил аналитик.

Глава Союза переработчиков пластмасс Михаил Кацевман прогнозирует, что динамика производства полимеров сохранится на уровне 3–4% в год. Но, по его словам, темпы будут ограничивать логистические сложности, сокращение спроса ведущих отраслей и экологическая повестка.

Основным драйвером спроса будет выступать Китай, на который приходится 44% потребления полиэтилена.

При этом страна повышает самообеспеченность полиолефинами. В 2025 году там планируется запустить более 20 проектов по выпуску полиэтилена и полипропилена, что может сделать КНР к 2033 году нетто-экспортером полипропилена. Европа, где ожидается закрытие мощностей, сохранит зависимость от импорта полиэтилена и полипропилена, но спрос в регионе будут ограничивать высокие цены на энергоносители и инфляция, говорит Владимир Баранов.

Пока высокие запасы и низкая динамика потребления в Азии и Европе оказывают давление на цены. По расчетам Argus, стоимость линейного полиэтилена и полипропилена до апреля 2025 года останется на уровне $900 за тонну на базисе CFR Северо-Восточная Азия и $1,3–1,5 тыс.— на базисе CFR Европа.

В России производство полимеров продолжает расти, но темпы замедляются.

Так, выпуск пяти крупнотоннажных пластиков (полиэтилен, полипропилен, ПВХ, ПЭТФ и полистирол) в 2024 году увеличился на 1,2% год к году, до 7,3 млн тонн. Но, отмечает Михаил Кацевман, показатель только на 0,2% превысил уровень 2021 года. В 2025–2027 годах, по прогнозам правительства, показатель должен увеличиться до 9,9 млн тонн. Замедление динамики наблюдается и в переработке. По данным Росстата, за январь—ноябрь 2024 года производство изделий из пластмасс и резин выросло на 1,4% против роста на 9–11% в 2023 году, сообщил господин Кацевман.

Партнер Kept Игорь Лебедев отмечает, что экспорт российского полиэтилена по итогам первой половины 2024 года вырос на 8% за счет роста поставок в Китай на 74%. По итогам 2024 года эксперт ожидает сохранения таких темпов роста экспорта полиэтилена. А вот поставки пропилена, по прогнозу Kept, останутся на уровне 2023 года в том числе из-за сокращения экспорта в Китай.

Крупнейшим экспортным рынком сбыта российских полиолефинов в 2024 году эксперты называют Турцию.

По оценке Kept, по итогам первого полугодия 2024 года на страну пришелся 81% поставок полиэтилена и полипропилена. Сейчас, отметил Владимир Баранов, там доминируют экспортеры Ближнего Востока и Европы, хотя РФ увеличивает долю. По его словам, на основных рынках сбыта ожидается обострение конкуренции из-за тенденции к росту цен российских поставщиков на фоне ослабления рубля и удорожания логистики.

Руководитель операционного маркетинга СИБУРа Виктория Уварова связывает дополнительные вызовы для участников российского рынка с удорожанием сырья, энергоресурсов, логистики, а также с ростом заработной платы. По данным Союза переработчиков пластмасс, Россия сократила импорт оборудования для переработки полимеров в первой половине 2024 года на 31,6%. Михаил Кацевман отметил, что объем инвестиций стал самым низким за десять лет, за исключением периода пандемии 2020 года.

Глава Rupec Дмитрий Семягин отмечает, что в 2023 году переработка полимеров росла высокими темпами на фоне спада 2022 года, а также за счет освободившихся ниш после ухода международных игроков. Всю продукцию, которую можно было оперативно заместить, заместили, говорит он. Потенциал роста в переработке полимеров аналитик оценивает в 1,6 млн тонн. По словам господина Семягина, он связан с замещением более сложных импортных решений и неполимерной продукции, например, в строительстве и ЖКХ. Но, подчеркивает эксперт, это требует серьезных инвестиций, которые невозможны без поддержки государства.

Ольга Мордюшенко