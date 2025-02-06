Путин наградил ученых за технологии для кормления коров и защиты космонавтов

Президент Владимир Путин наградил лауреатов премии в области науки и инноваций для молодых ученых за 2024 год. Церемония прошла в Кремле. После награждения президент пригласил ученых на чаепитие.

Премию получили ведущий научный сотрудник Белгородского государственного технологического университета им. В. Г. Шухова Наталья Черкашина, профессор кафедры генетических и репродуктивных биотехнологий Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины Елена Корочкина, заведующий лабораторией материалов и процессов водородной энергетики Физико-технического института им. А. Ф. Иоффе РАН Вадим Попков и его сотрудник Кирилл Мартинсон.

Госпожа Черкашина награждена за разработку технологий для защиты космонавтов и их аппаратуры от космической радиации. Госпожа Корочкина — за разработку инновационных способов питания коров и сохранения генетического материала животных. Господа Попков и Мартинсон отмечены за новую технологию создания СВЧ-керамики, превосходящей по характеристикам зарубежные аналоги.

«Вы прокладываете свой путь в науке в сложное время»,— сказал президент, обращаясь к лауреатам. Он сравнил ученых с «отечественными атомщиками» и «покорителями космоса», отметив, что им также предстоит решить «вдохновляющие, поистине исторические задачи».

Премия для молодых ученых учреждена в 2008 году указом Дмитрия Медведева, занимавшего тогда президентский пост. Лауреатами могут стать специалисты из различных отраслей не старше 35 лет. Ежегодно вручается не более четырех наград, сумма премии составляет 5 млн руб.

Полина Мотызлевская