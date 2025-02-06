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Владимир Бурдин спел ту же песню

В Екатеринбурге продлили арест экс-участнику «Смысловых галлюцинаций»

В Екатеринбурге суд оставил под стражей до 11 марта участника первого состава группы «Смысловые галлюцинации» Владимира Бурдина. Он обвиняется в причинении вреда здоровью с использованием оружия (ч. 1 ст. 111 УК РФ). По данным «Ъ-Урал», Владимир Бурдин ножом ударил своего знакомого, с которым выпивал. Вину он признал.

Владимир Бурдин во время выступления

Владимир Бурдин во время выступления

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Владимир Бурдин во время выступления

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга продлил меру пресечения бывшему участнику группы «Смысловые галлюцинации» Владимиру Бурдину, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. Он пробудет в СИЗО до 11 марта.

Владимир Бурдин обвиняется по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью с использованием оружия). Под стражей он содержится с момента задержания в ноябре.

По данным источника «Ъ-Урал», Владимир Бурдин ударил ножом своего знакомого, с которым они вместе пили алкоголь.

Корреспондент «РИА Новости» сообщил с заседания суда, что потерпевший был госпитализирован с резаными ранами. Владимир Бурдин полностью признал свою вину.

Владимир Бурдин ранее уже имел проблемы с законом. По данным СМИ, в 1991 году он был осужден на два года за кражу музыкального оборудования. Позже его вновь задерживали. В сентябре 2013 года Верх-Исетский районный суд в Екатеринбурге арестовал его по подозрению в умышленном причинении вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 УК РФ). В 2017 году Владимир Бурдин вновь был привлечен к уголовной ответственности по аналогичной статье: у него возник конфликт в супермаркете с одним из покупателей, которого он пырнул ножом. В результате его направили на принудительное лечение.

После новостей о новом задержании Владимира Бурдина бывший лидер рок-группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец в своем Telegram-канале опроверг сообщения СМИ о том, что тот является автором песни «Вечно молодой, вечно пьяный». По его словам, композиция была написана в 1998 году, когда Владимира Бурдина в группе уже не было.

«Каждые пару лет Бурдин кидается на кого-нибудь с ножом и по всем медиа начинается вот эта песня про "сооснователя" и "автора". Ребята, да ведь этот человек уже с 1991 не имел отношения к группе "Смысловые Галлюцинации"»,— подчеркнул господин Бобунец.

Владимир Бурдин был участником первого состава группы «Смысловые галлюцинации», которая в 1990 году вошла в Свердловский рок-клуб. В коллективе он играл с 1989 по 1991 год. Позже он занялся сольной карьерой, выступал на фестивалях. Является автором песни «В Сибирь», которую исполняет рок-группа «Пилот». Название песни отсылает к психиатрической больнице, расположенной на Сибирском тракте в Екатеринбурге, где он проходил лечение.

У Владимира Бурдина вышло два сольных альбома — «Желтые песни» (2001 год), «Живой» (2016 год). В прошлом году был выпущен сингл «Дорога никуда» и электрическая версия песни «Линия Маннергейма» (совместно с музыкантами из Санкт-Петербурга, Каменска-Уральского и Екатеринбурга). В 2014 году получил популярность видеоролик, в котором Владимир Бурдин исполняет песню «Молодость жива» на стройплощадке «Екатеринбург-Сити» — запись набрала 500 тыс. просмотров.

Анна Капустина

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