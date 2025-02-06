Задержан бывший замминистра туризма Воронежской области

Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего заместителя министра предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области Александра Кукина. По данным «Ъ-Черноземье», с ним сейчас проводятся следственные действия в рамках уголовного дела о мошенничестве (ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Завтра, 7 февраля, бывшему чиновнику могут избрать меру пресечения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Кукин

Фото: Центр «Мой бизнес» Александр Кукин

Фото: Центр «Мой бизнес»

Официального подтверждения информации о задержании экс-чиновника нет. По неофициальным данным, ему могут вменять хищение бюджетных средств в рамках реализации национального проекта.

Александр Кукин ушел с должности заместителя министра предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области — начальника отдела развития туризма в августе прошлого года. К этому моменту он работал в должности больше пяти лет.

Сергей Толмачев