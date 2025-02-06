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МИД Франции осудил решение РФ лишить аккредитации французского журналиста

В МИД Франции осудили решение властей РФ лишить аккредитации корреспондента французской газеты Le Monde Бенжамена Кенеля. Об этом сегодня, 6 февраля, сообщил официальный представитель французского дипведомства Кристоф Лемуан, пишет агентство Reuters.

Бенжамен Кенель

Бенжамен Кенель

Фото: кадр из видео

Бенжамен Кенель

Фото: кадр из видео

Вчера, 5 февраля, Le Monde выпустила заявление от лица директора издания Жерома Феноглио, в котором сообщила о прекращении действия аккредитации своего корреспондента в России Бенжамена Кенеля. Как пишет издание, в течение последних четырех месяцев его аккредитация была приостановлена.

Господин Феноглио «осудил» решение российских властей и назвал решение «беспрецедентным». В редакции газеты призвали руководство РФ пересмотреть политику в отношении журналиста. Глава издания подчеркнул, что «даже в самые напряженные моменты холодной войны Le Monde продолжала свою работу в Москве и других местах, проводя расследования и делая репортажи, чтобы рассказать и объяснить реальность и сложности этой страны».

Сегодня, 6 февраля, утром официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ситуацию с французским корреспондентом. По ее словам, решение лишить аккредитации французского журналиста было принято в качестве ответной меры в связи с отказом посольства Франции в РФ в выдаче визы для работы в Париже журналисту-международнику «Комсомольской правды» Александру Куделе. «Российская сторона официально информировала и МИД Франции, и главу французской дипмиссии в Москве о том, что будет вынуждена принять ответные меры, если Париж не пересмотрит своё решение»,— написала Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Жребий пал на постоянного корреспондента "Ле Монд" в России (Бенжамена.— "Ъ") Кенеля, аккредитация которого как раз требовала технического продления — никакого политического подтекста в этом выборе не было»,— уточнила дипломат.

В июне 2024 года Мария Захарова предупреждала, что на высылку российских журналистов на Западе Россия будет отвечать такими же мерами.

Анастасия Домбицкая

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