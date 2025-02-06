Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает, на какие ювелирные украшения стоит обратить внимание в преддверии 14 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Hotlips By Solang Фото: Hotlips By Solang

Поговорим о необычных ювелирных подарках к 14 февраля, потому что ничего плохого в празднике нет, если не преподносить своему любимому или любимой плюшевое красное сердце. А хорошим украшениям все будут рады в любой день. Таким, например, как оригинальные предметы из коллекции Surprise Me от Алессио Боски. Самый известный итальянский независимый ювелир создал кольца, шармы для браслетов, серьги и подвески в виде коробочек для подарка, перевязанных лентой с бантом. Внутри таких коробочек из золота с бриллиантами и другими драгоценными камнями ждет тот самый заявленный в названии сюрприз. От невинных бабочек или ироничного чертика из табакерки до очень уместных 14 февраля сердечек или выскакивающей на пружинке надписи I love you.

Влюбленным в искусство адресован проект знаменитой художницы Ольги Тобрелутс и бренда Epic Jewellery. В подвески в виде сердец с шипами превратился знаменитый сюжет Ольги, воплощавшийся в лентикулярах, скульптурах и на картинах,— пламенеющее сердце. В ювелирной версии это сердце из титана, золота, бриллиантов. Всего в лимитке десять экземпляров. При этом каждый уникален, потому что цвета выбирает лично Ольга, и они не повторяются.

Очень сексуальное украшение — это Hotlips от Solange Azagury-Partridge. Знаменитые кольца в виде губ. Можно выбрать что-то из классики, например, губы ярко-красного цвета или лимитированную серию. Так, к наступившему только что году змеи вышли очень красивые губы черного цвета с изображением кораллово-красной змеи. Выглядит очень эффектно в любой день года.

Анна Минакова