Город течет в пригород

Объемы жилищного строительства в Ижевске снизились на 11,7% за год на фоне роста показателя в большинстве крупных городов России. Представители риэлторского рынка предполагают, что в новых условиях выживут только крупные застройщики, специализирующиеся на жилых комплексах. Эксперты отмечают, что в Удмуртии легче приобрести жилье за пределами столицы региона из-за льготных кредитных программ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Объемы жилищного строительства на рынке недвижимости Ижевска в декабре 2024 года составили 1 млн кв. м с падением на 11,7% к декабрю 2023 года. Последние три года в столице Удмуртии показатель оставался стабильным — в диапазоне 1,1 млн кв. м. Это следует из совместного исследования аналитического центра ИА «Движение.ру» и компании Devision со ссылкой на Единую информационную систему жилищного строительства (ЕИСЖС).

Помимо Ижевска, объемы жилстроительства сократились в Санкт-Петербурге, Краснодаре и Самаре. При этом в большинстве городов показатели увеличились. Так, в Казани объемы жилстроительства составили в декабре 2024 года свыше 2 тыс. кв. м. с ростом более чем на 25% к декабрю 2023 года.

В целом по Удмуртии объемы строящегося жилья, согласно ЕИСЖС, на 31 декабря составили 1,2 млн кв. м с падением к 31 декабря 2023 года на 15,8%.

«Сейчас 70 застройщиков строят 126 многоквартирных домов жилой площадью 1173 тыс. кв. м, которые будут введены в эксплуатацию не позднее 2028 года»,— рассказали «Ъ-Удмуртия» об объемах стройплощадок в начале 2025 года в региональном минстрое.

Там же сообщили, что ввод жилья в республике за 2024 год составил более 1,4 млн. кв. м с ростом на 0,8% к результатам 2023 года. Из них частные дома (ИЖС) составили 860,5 тыс. кв. м, многоквартирные — 540,4 тыс. кв. м. В целом по РФ, согласно системе ЕИСЖС, ввод жилья по итогам 2024 года составил 107 млн. кв. м с падением к 2023 году на 2%.

Директор агентства «Народный риэлтор» Александр Шадрин подтвердил «Ъ-Удмуртия», что на рынке недвижимости Ижевска спад строительства. По его словам, застройщики заняли выжидательную позицию и заморозили объекты, что отразилось в первую очередь на стоимости однокомнатных квартир. Заморозка объектов строительства в столице Удмуртии, добавил господин Шадрин, носит массовый характер и затрагивает ряд крупных компаний.

«В июне прошлого года, когда заканчивалась господдержка, крупнейший наш застройщик продал все однокомнатные квартиры в Ижевске. Средняя цена на такой объект в новом доме взлетела с 2,83 млн до 4,5 млн руб. На новые "однушки" в сданных домах сохраняется очень высокий спрос. Сейчас легко можно продать однокомнатную квартиру за 4,2–4,4 млн руб.»,— сказал господин Шадрин.

По его словам, следом за ростом цен на новые квартиры увеличился средний показатель арендной ставки. Сейчас цена на съем однокомнатной квартиры в новостройке начинается в среднем от 30 тыс. руб. в месяц. Разбег показателя, добавил он, составляет от 20 тыс. до 60 тыс. руб. За 20–25 тыс. руб. при этом можно снять однокомнатную квартиру в новом доме только в удаленных от центра города районах.

«Строятся порядка 80 жилищных комплексов — для уровня Ижевска это нормально. С другой стороны, сохраняется дефицит жилья. В Удмуртии строят мало по сравнению с другими крупными городами. В итоге в ближайшие два-три года стоимость однокомнатной квартиры в новом доме может вырасти до 6 млн руб. А дефицит однокомнатных, в свою очередь, может привести к росту стоимости остального жилфонда»,— прогнозирует эксперт.

Господин Шадрин предположил дальнейшее расслоение сегментов рынка по аналогии с Москвой. По его словам, классы жилищных комплексов «стандарт», «комфорт», «бизнес» и «премиум» станут более выраженными.

Средняя цена 1 кв. м на первичном рынке недвижимости Ижевска превысила 117,1 тыс. руб. в январе. Как сообщают эксперты федерального портала «Мир квартир», по итогам месяца она увеличилась на 1,9%, что на 1,1 п. п. больше, чем в среднем по стране. Средняя цена квартиры в новостройках города при этом почти не изменилась (+0,1%) и составила 5,9 млн руб. Это на 1,5 млн меньше относительно среднероссийского показателя.

Директор компании «Полезные люди» Лиана Коровенко подтвердила «Ъ-Удмуртия», что снижение объемов жилстроительства приводит к росту цен на квартиры и их аренду в Ижевске. В 2025 году эксперт ожидает удорожания на массовом рынке недвижимости — квартир-студий и жилья в хрущевках с одной-тремя комнатами.

«Квартиры стоимостью от 10 млн руб. не пользуются высоким спросом. Цены на них при этом не снижаются. Такая тенденция сохранится на весь 2025 год»,— добавила госпожа Коровенко.

По словам основателя и руководителя агентства недвижимости «ГлавДОМ» Анны Главатских, снижение объемов строительства характерно для компаний, ориентированных на точечную застройку. Проекты крупных игроков, работающих над жилищными комплексами типа «город в городе», не пострадали.

«Чем выше ключевая ставка, тем сложнее это все продать. Застройщики в любом случае финансируются у банков. А они, в свою очередь, предоставляют девелоперам займы под бешеные проценты»,— сказала госпожа Главатских.

Член постоянной комиссии гордумы Ижевска по развитию территорий, градостроительству, землеустройству и экологии Виктор Редькин отметил, что определенный спад строительных площадей характерен для российского рынка в целом. Главными причинами изменений, по его мнению, стали повышение ставки ЦБ РФ и рост цен на стройматериалы. В частности, эксперт отметил высокие цены на бетон в Ижевске.

Отрицательная динамика строительного рынка Ижевска, по мнению депутата, также связана с наличием льготных кредитных программ при покупке жилья за пределами столицы региона.

«Я сам участник одной из таких программ, по которой купил жилье за городом, как и многие знакомые. Дополнительные льготы делают приобретение жилплощади более доступным. А в Ижевске не так много площадей, чтобы под такие программы оно выделялось»,— сказал господин Редькин.

Зампредседателя той же комиссии Алексей Хлебников отмечает, что в Удмуртии, включая Ижевск, крайне длительные сроки согласования градостроительной документации, в первую очередь — документации по планировке территории.

«Это связано как с уникальной системой распределения полномочий в республике, так и с изменениями в федеральном законодательстве. На этапе низкого спроса это не так заметно, но в дальнейшем может стать серьезным препятствием для роста»,— отмечает эксперт.

Он посоветовал игрокам строительного рынка использовать период затишья для качественной подготовки стройплощадок.

Дмитрий Горбунов