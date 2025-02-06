В ответе за технологии

В Арбитражный суд Кубани поступило заявление о привлечении учредителя сочинского ООО «Европейские инновационные технологии» к субсидиарной ответственности. Сумма, которую хотят взыскать с контролирующего должника лица, пока не определена, поскольку не до конца сформирован реестр требований кредиторов. Юристы считают, что вероятность привлечения экс-директора общества по долгам компании высока, правда, вероятность взыскания реальных средств, согласно практике, сводится к 5 коп. с 1 руб. долга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Конкурсный управляющий сочинского ООО «Европейские инновационные технологии» (ООО «ЕИТ») Яков Струков направил в Арбитражный суд Краснодарского края заявление о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего руководителя и учредителя компании Вячеслава Григорьева. Информация об этом размещена в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ). Господин Струков намерен добиваться в суде, чтобы экс-директор банкрота рассчитался с кредиторами по обязательствам ООО «ЕИТ». В сообщении указано, что на дату подачи заявления размер полной ответственности ответчика не определен в связи с рассмотрением краевым арбитражном требований иных конкурсных кредиторов.

«После окончательного формирования реестра требований кредиторов и проведения иных мероприятий будет дополнительно опубликован в ЕФРСБ размер ответственности бывшего руководителя должника»,— сообщил Яков Струков.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Европейские инновационные технологии» зарегистрировано в Сочи в 2016 году. Уставный капитал общества — 10 тыс. руб. Вячеслав Григорьев — бенефициар компании, в которой работали 34 человека. Основной вид деятельности общества — ремонт машин и оборудования. Последние финансовые данные компании датированы 2020 годом, когда выручка фирмы достигала 502,5 млн руб., а чистая прибыль — 38,5 млн руб. При этом кредиторская задолжность ООО «ЕИТ» на тот момент уже составляла 478 млн руб. (дебиторская — 300,3 млн руб.). Господин Григорьев также возглавлял ныне ликвидированное ростовское ООО «Символы Дона», занимающееся оптовой торговлей лесоматериалами, стройматериалами и сантехническим оборудованием.

Согласно документам суда, в апреле 2023 года в Арбитражный суд Кубани с заявлением о признании ООО «ЕИТ» банкротом обратилась Межрайонная инспекция ФНС России №7 по Краснодарскому краю. Из представленных в материалы дела доказательств следовало, что по состоянию на 30 марта 2023 года у компании перед налоговиками образовалась задолженность 5,6 млн руб. (в том числе основной долг — 5,2 млн руб., пени — 445,6 тыс. руб., штрафы — 2 тыс. руб.). В октябре 2023 года в отношении общества была введена процедура наблюдения, а в июле 2024 года ООО «ЕИТ» было признано банкротом, в отношение него были введены конкурсные процедуры. Правда, к тому времени в Арбитражный суд края от регионального УФНС уже поступило заявление о включении в реестр требований кредиторов должника требований на общую сумму 92,4 млн руб. Конкурсный управляющий же указал в суде, что у должника на балансе пять транспортных средств, а на счетах — 161,6 тыс. руб.

По мнению партнера и руководителя практики «Банкротство и суды» компании «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Павла Новикова, поскольку заявление о привлечении господина Григорьева к субсидиарной ответственности было направлено в арбитражный суд недавно, сложно оценивать шансы взыскания долгов компании с ее контролирующего лица. Но по общему правилу, отмечает эксперт, это взыскание напрямую зависит от установления судом недобросовестных действий.

«В деле о банкротстве ООО “ЕИТ” основанием для субсидиарной ответственности может выступать, например, неподача должником самостоятельного заявления о банкротстве, когда признаки несостоятельности были известны руководству. Заявление в итоге было подано межрайонной ИФНС. Учитывая, что общая сумма требований на сегодня составляет около 0,5 млрд руб., руководству ООО “ЕИТ” сложно будет доказать, что у них не было обязанности подавать самостоятельное заявление о банкротстве»,— говорит господин Новиков.

Юрист поясняет, что размер требований к контролирующим лицам зависит от оснований субсидиарной ответственности. Так, если конкурсный управляющий требует привлечения к ответственности только за неподачу заявления о банкротстве самим должником, размер ответственности ограничится только требованиями кредиторов, возникшими после истечения месячного срока с появления признаков несостоятельности, отмечает Павел Новиков. Если же конкурсный управляющий обнаружил иные недобросовестные действия, совершенные контролирующими лицами, то размер ответственности, по словам юриста, может включать вообще все требования кредиторов к должнику.

«По данным открытой финансовой отчетности, ООО “ЕИТ” несколько лет имела высокие финансовые показатели по выручке в отрасли. Эти результаты деятельности компании, в отсутствие недобросовестных действий руководства, могут свидетельствовать о возможности погашения если не всех, то большинства требований кредиторов»,— резюмирует эксперт.

Партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин уверен, что вероятность удовлетворения заявления о привлечении к ответственности руководителя всегда высока, поскольку именно руководитель отвечает за все происходящее в компании. «Сумму взыскания пока определить невозможно, поскольку по итогам банкротства может быть выявлено имущество, которое уменьшит долг руководителя, а могут появиться новые кредиторы, которые этот долг увеличат. Также сложно оценить вероятность удовлетворения требований кредиторов, но в целом статистика показывает, что по итогам банкротства кредиторы получают не более 5 коп. на 1 руб. долга»,— заключил господин Клеточкин.

Дмитрий Михеенко