FT: Авен и Фридман продали свои доли в Альфа-банке

Михаил Фридман и Петр Авен завершили продажу своих долей в Альфа-банке и «АльфаСтраховании» Андрею Косогову, сообщает Financial Times со ссылкой на документы по сделке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Фридман (слева) и Петр Авен в 2017 году

Фото: Михаил Метцель / ТАСС Михаил Фридман (слева) и Петр Авен в 2017 году

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Как отмечает FT, Петр Авен и Михаил Фридман вдвоем владели 45-процентной долей в Альфа-банке и 42% акций компании «АльфаСтрахование». Андрей Косогов — один из основателей Альфа-банка, который по состоянию на март 2022 года был крупнейшим акционером банка. Через ABH Holdings ему принадлежало 40,96% акций компании.

О намерении господ Фридмана и Авена избавиться от долей в Альфа-банке и страховой компании сообщалось в марте 2023 года. Сделка была закрыта в 2024 году, отмечает FT, но официальной информации по этому поводу до сих пор не было.

Газета считает, что Михаил Фридман и Петр Авен продали вышеупомянутые активы, чтобы получить шанс на отмену персональных санкций ЕС. В апреле 2024 года суд в Люксембурге постановил снять с них санкции, наложенные в феврале 2022 года. Суд счел, что основания для включения их в списки не отвечали европейским стандартам, а меры были чрезмерными. Однако в силе остались меры, которые Совет ЕС ввел в марте 2023-го. В августе прошлого года Михаил Фридман подал к Люксембургу иск на $16 млрд. Основатель «Альфа-групп» оспаривает заморозку активов, которыми в разных странах владеет через люксембургские холдинговые компании.

Кирилл Сарханянц