Суд отказал ФНС в пересмотре банкротства «Южуралмоста»

Арбитражный суд Челябинской области отказал в удовлетворении заявления межрайонной ИФНС №17 по региону на пересмотр решения о банкротстве АО «Южуралмост» (Магнитогорск) по вновь открывшимся обстоятельствам. Также долг компании перед налоговым органом в размере 457,3 млн руб. не включен в реестр требований кредиторов, сообщает пресс-служба суда.

«Южуралмост» признали банкротом в июне 2023 года по заявлению другого крупного дорожного подрядчика — ООО «Урал-сервис-групп» из Челябинска — из-за долга в 72,5 млн руб. Общая сумма задолженности «Южуралмоста» превышает 560 млн руб. Основной кредитор — ФНС России с требованиями на 457,3 млн руб. В октябре 2023 года суд отказал налоговому органу в восстановлении срока пропущенной исковой давности для включения в реестр требований кредиторов неоплаченного административного штрафа. Его назначила ФАС России за сговор на торгах по ремонту дорог. Вскоре суд решил повторно рассмотреть заявление ФНС. В 2024 году ведомство обнаружило признаки аффилированности должника и кредитора — «Урал-сервис-групп». В связи с вновь открывшимися обстоятельствами налоговый орган просил пересмотреть решение о банкротстве «Южуралмоста». Однако все требования ФНС были отклонены.

Виталина Ярховска