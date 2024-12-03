Налоговики сносят мост к банкротству

В Челябинской области арбитражный суд возбудил производство по заявлению УФНС, в котором истец просит пересмотреть решение о признании АО «Южуралмост» (Магнитогорск) банкротом по вновь открывшимся обстоятельствам. Ранее суд также начал рассматривать иск налоговой службы о включении в реестр требований в размере 457 млн руб. Этот долг возник в результате неоплаченных штрафов, которые компании начислила ФАС РФ за сговор на торгах по ремонту дорог. По мнению экспертов, новым обстоятельством в деле может оказаться аффилированность «Южуралмоста» с одним из кредиторов, долг которого стал основанием для признания компании банкротом. Его исключение из реестра требований может дать ФНС больше шансов для возврата долга.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Конкурсное производство в отношении АО «Южуралмост» продлится до 29 мая 2025 года

Фото: AI Generated, Коммерсантъ Конкурсное производство в отношении АО «Южуралмост» продлится до 29 мая 2025 года

Фото: AI Generated, Коммерсантъ

Арбитражный суд Челябинской области принял к производству заявление регионального управления ФНС России об отмене и пересмотру решения, в рамках которого АО «Южуралмост» (Магнитогорск) было признано банкротом. Об этом сообщила пресс-служба суда. Причиной такого требования являются «вновь открывшиеся обстоятельства», которые пока не разглашаются. Кроме того, УФНС просит отказать в удовлетворении заявления компании «Урал-сервис-групп», ставшего основанием для признания «Южуралмоста» финансово несостоятельным.

АО «Южуралмост» зарегистрировано в Магнитогорске в 2001 году. Основным видом деятельности компании является строительство автомобильных дорог и автомагистралей. «Южуралмост» был одним из самых крупных дорожных подрядчиков в Челябинской области и выигрывал большинство контрактов в 2015–2018 годах. По данным «СПАРК-Интерфакс», основными заказчиками компании являлись региональное министерство дорожного хозяйства и транспорта, а также комитет дорожного хозяйства Челябинска. В 2018 году общая сумма контрактов «Южуралмоста» составила более 9,4 млрд руб. В апреле 2022 года компания заявила о ликвидации. «Южуралмост» стал убыточен еще в 2020-м. Годом ранее компания еще получала прибыль от продаж в размере 227,2 млн руб. и выручку в 4,1 млрд руб. Последним директором «Южуралмоста» был Александр Зырянов, который на сегодняшний день руководит ООО «Технопарк».

На запрос “Ъ-Южный Урал” в управлении ФНС России по Челябинской области на момент написания материала не ответили.

Решение, которое просит пересмотреть налоговая служба, было опубликовано в картотеке дел в полном объеме 5 июня 2023 года. Тогда Арбитражный суд Челябинской области признал «Южуралмост» финансово несостоятельным по заявлению ООО «Урал-сервис-групп», сообщившего о долге компании в размере 75,2 млн руб. Эта сумма образовалась в результате неоплаты выполненных «УСГ» услуг по дополнительному соглашению к договору от 1 апреля 2019 года. Стоимость работ составляла 134,9 млн руб., из которых «Южуралмост» выплатил подрядчику только 59,7 млн руб. В июне 2022 года Арбитражный суд Челябинской области взыскал 75,2 млн руб. с должника в пользу ООО «УСГ», однако задолженность так и не была погашена. Суд признал магнитогорское предприятие банкротом и ввел в отношении него процедуру конкурсного производства.

В список кредиторов «Южуралмоста» входят 14 предприятий и госорганизаций с общей суммой требований более 560 млн руб.

Одним из них является Межрайонная инспекция ФНС России №17 по Челябинской области. Налоговая служба в сентябре 2023 года предъявила «Южуралмосту» самую крупную задолженность в размере 457,3 млн руб. Сумма состоит из неоплаченных административных штрафов, начисленных Федеральной антимонопольной службой России.

ФАС России в марте 2019 года уличила «Южуралмост» в ограничении конкуренции на рынке строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог в Челябинской области.

Антимонопольное ведомство установило, что компания становилась победителем в десяти аукционах на общую сумму 2,4 млрд руб., а также состояла в сговоре с экс-губернатором региона Борисом Дубровским и областным министерством дорожного хозяйства и транспорта. Стоимость контрактов при этом снижалась не более чем на 1,5%.

В результате ФАС дважды оштрафовала «Южуралмост» на сумму 484,3 млн руб. Арбитражный суд Челябинской области в октябре прошлого года в итоге отклонил ходатайство МИНФС о восстановлении срока для включения задолженности в реестр кредиторов. Однако в ноябре 2024-го уже УФНС России по Челябинской области подало заявление с требованием включить в реестр требований должника 457 млн руб. и восстановить «пропущенный по уважительной причине» срок подачи требований. Иск был принят судом к производству.

Конкурсным управляющим «Южуралмоста» был назначен Алексей Кононов. Управление ФНС РФ по Челябинской области в сентябре этого года подало в суд жалобу на него, заявив о ненадлежащем исполнении господином Кононовым своих обязанностей. Представители налогового органа считают, что он вносил в отчет недостоверные сведения, в связи с чем потребовали его отставки. Кроме того, УФНС еще в октябре вновь подало ходатайство, где просило признать недействительным соглашение между «Южуралмостом» и «УСГ» от 1 апреля 2019 года.

Партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Антон Помазан объясняет действия УФНС тем, что конкурсный управляющий был выбран без участия кредитора. «Согласно документам дела, первое собрание кредиторов, где выбирают арбитражного управляющего, не проводилось. По этой причине его кандидатуру предложил кредитор, который чаще всего потом оказывается связанным с должником — “Урал-сервис-групп”. Налоговый орган не участвовал в выборах конкурсного управляющего. При этом позиция Верховного суда РФ говорит, что независимый кредитор имеет право голосовать, даже если первое собрание кредиторов не проводилось. Попытка пересмотреть решение суда о признании должника банкротом — это, скорее всего, попытка вернуть себе право на выбор управляющего»,— полагает Антон Помазан.

Юрист адвокатского бюро Forward Legal Данил Бухарин предполагает, что под «вновь открывшимся обстоятельствами» может оказаться выявленная аффилированность ООО «Урал-сервис-групп» и «Южуралмоста».

Она подтвердит ничтожность сделки, с помощью которой «УСГ» и обосновал задолженность в размере 75,2 млн руб., ставшей основанием для банкротства. «Налоговый орган стремится исключить конкурирующие с ним требования, которые он считает необоснованными. Это позволит уменьшить размер задолженности и потенциально повысить шансы ФНС на удовлетворение ее требований. Кроме того, исключение из реестра недобросовестного кредитора может стать основанием для его привлечения к субсидиарной ответственности или к убыткам»,— заключил Данил Бухарин.

Ольга Воробьева