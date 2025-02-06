Пресс-секретарь ЗСК уволилась после проверки декларации о доходах
Заместитель руководителя информационно-аналитического управления — пресс-секретарь Законодательного собрания Краснодарского края Диана Купридо уволилась по собственному желанию после завершения работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих. Как выяснил «Ъ», чиновница, активно занимавшаяся сбором помощи для участников спецоперации, не смогла полностью подтвердить расходование 13,7 млн руб.
Фото: пресс-служба ЗСК
Диана Купридо с апреля 2022 года является администратором Telegram-канала «Черные береты Каспия» (11,3 тыс. подписчиков), который рассказывает о событиях в зоне спецоперации и организует сбор помощи для военнослужащих. В 2023 году на ее банковский счет подписчики канала перевели 13,7 млн руб. Госпожа Купридо уверяет, что за эти деньги были куплены дроны, тепловизоры, радиостанции, средства маскировки, транспорт и военная форма.
Весной 2024 года чиновница указала расходование этих средств в декларации о доходах и расходах. Но в ноябре пресс-секретаря ЗСК пригласили на ведомственную комиссию в связи с «неполнотой сведений в декларации».
Диана Купридо рассказала, что в отчете были приложены чеки и выписки о тратах по карте. Однако, по ее словам, не на все товары выдавались чеки. «Например, в целях экономии военную форму мы приобретали на вещевом рынке, автотранспорт — у частных лиц. Я предлагала проверяющим сделать запросы в ГАИ и опросить предпринимателей, которые продавали нам форму»,— сказала чиновница.
В пресс-службе кубанского заксобрания сказали, что несколько госслужащих по итогам 2023 года предоставили недостоверные или неполные сведения о своих доходах и расходах.
Сейчас информацию по Диане Купридо проверяют в прокуратуре. Кубанский адвокат Алексей Аванесян считает, что в отношении бывшей госслужащей могут возбудить уголовное дело о растрате или мошенничестве, если часть полученных средств была израсходована не по назначению.