Пресс-секретарь ЗСК уволилась после проверки декларации о доходах

Заместитель руководителя информационно-аналитического управления — пресс-секретарь Законодательного собрания Краснодарского края Диана Купридо уволилась по собственному желанию после завершения работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих. Как выяснил «Ъ», чиновница, активно занимавшаяся сбором помощи для участников спецоперации, не смогла полностью подтвердить расходование 13,7 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЗСК Фото: пресс-служба ЗСК

Диана Купридо с апреля 2022 года является администратором Telegram-канала «Черные береты Каспия» (11,3 тыс. подписчиков), который рассказывает о событиях в зоне спецоперации и организует сбор помощи для военнослужащих. В 2023 году на ее банковский счет подписчики канала перевели 13,7 млн руб. Госпожа Купридо уверяет, что за эти деньги были куплены дроны, тепловизоры, радиостанции, средства маскировки, транспорт и военная форма.

Весной 2024 года чиновница указала расходование этих средств в декларации о доходах и расходах. Но в ноябре пресс-секретаря ЗСК пригласили на ведомственную комиссию в связи с «неполнотой сведений в декларации».

Диана Купридо рассказала, что в отчете были приложены чеки и выписки о тратах по карте. Однако, по ее словам, не на все товары выдавались чеки. «Например, в целях экономии военную форму мы приобретали на вещевом рынке, автотранспорт — у частных лиц. Я предлагала проверяющим сделать запросы в ГАИ и опросить предпринимателей, которые продавали нам форму»,— сказала чиновница.

В пресс-службе кубанского заксобрания сказали, что несколько госслужащих по итогам 2023 года предоставили недостоверные или неполные сведения о своих доходах и расходах.

Сейчас информацию по Диане Купридо проверяют в прокуратуре. Кубанский адвокат Алексей Аванесян считает, что в отношении бывшей госслужащей могут возбудить уголовное дело о растрате или мошенничестве, если часть полученных средств была израсходована не по назначению.