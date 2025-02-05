Дроны не вписались в декларацию

Пресс-секретарь Законодательного собрания Краснодарского края Диана Купридо, которая активно занимается сбором помощи для участников специальной военной операции (СВО), была вынуждена уйти в отставку после проверки ее декларации о доходах. Выяснилось, что в 2023 году на карту госпожи Купридо поступили 13,7 млн руб., подтвердить расходование которых в полном объеме чиновнице не удалось: на них были куплены дроны, военная экипировка и техника. Диана Купридо утверждает, что предоставить чеки от покупок для военнослужащих иногда «просто затруднительно».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, заместитель руководителя информационно-аналитического управления — пресс-секретарь заксобрания Краснодарского края Диана Купридо уволилась по собственному желанию после завершения работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих. С апреля 2022 года Диана Купридо является администратором Telegram-канала «Черные береты Каспия» (11,3 тыс. подписчиков), который рассказывает о событиях в зоне СВО и организует сбор помощи для военнослужащих.

В 2023 году на ее банковской счет поступили пожертвования от подписчиков канала в сумме 13,7 млн руб. Как рассказала “Ъ” Диана Купридо, средства были израсходованы на покупку дронов, тепловизоров, радиостанций, средств маскировки, транспорта и военной формы.

Весной 2024 года чиновница сдала декларацию о доходах и расходах, в которой было отражено движение средств по счету за предыдущий год. А в ноябре пресс-секретаря пригласили на ведомственную комиссию в связи с «неполнотой сведений в декларации».

«Я подготовила отчет с приложением чеков, а также выписки о тратах по карте, где был подписан каждый перевод. В некоторых случаях чеки не выдавались. Например, в целях экономии военную форму мы приобретали на вещевом рынке, автотранспорт — у частных лиц. Я предлагала проверяющим сделать запросы в ГАИ и опросить предпринимателей, которые продавали нам форму. Вместо этого комиссия просто сделала вывод, что сведения, подтверждающие законность получения и целевое расходование денежных средств, в полном объеме не предоставлены»,— посетовала собеседница “Ъ”.

В пресс-службе заксобрания пояснили “Ъ”, что по итогам декларационной кампании за 2023 год было выявлено несколько случаев представления государственными служащими недостоверных или неполных сведений о своих доходах и расходах. «В отношении одного служащего не были получены сведения, подтверждающие целевое расходование и, соответственно, законность получения данным служащим в 2023 году денежных средств в сумме, превышающей его совокупный доход за 2023, а также за 2022 и 2021 годы»,— отметили в пресс-службе. Там также рассказали, что материалы проверки были направлены в прокуратуру на основании требований федерального закона «О противодействии коррупции».

В прокуратуре Краснодарского края в ответ на запрос “Ъ” сообщили, что для подготовки информации о проверке в отношении Дианы Купридо требуется время. На момент сдачи материала ответ от надзорного ведомства в “Ъ” не поступил.

Прокурорская проверка может сулить Диане Купридо более серьезные последствия, чем увольнение с работы, полагает краснодарский адвокат Алексей Аванесян.

Ведь существенные неточности в сведениях о доходах и расходах государственного служащего могут быть расценены как правонарушение, поясняет эксперт: «Если часть полученных средств была израсходована не по назначению, это может стать поводом к возбуждению уголовного дела о растрате или мошенничестве. С начала СВО уже было выявлено несколько подобных случаев».

Анна Перова, Краснодар