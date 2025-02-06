ЕГРЮЛ зафиксировал переход 100% долей зернотрейдера «Родные поля» во владение РФ

Росимущество получило 100% долей зернового трейдера ООО «Родные поля». Соответствующая запись появилась в ЕГРЮЛ 5 февраля, сообщает «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

ООО «Родные поля» (ранее называлось «Торговый дом “Риф”») является одним из крупнейших российских зернотрейдеров.

В конце декабря 2024 года года Генеральная прокуратура обратилась в Арбитражный суд Ростовской области с требованием обратить имущество компании в доход Российской Федерации. Надзорное ведомство мотивировало требование тем, что «Родные поля» являются стратегическим хозяйствующим субъектом, поскольку его доля на рынке перевалки зерна в морском порту Азов превышает 20%. Вместе с тем, по данным прокуратуры, конечный бенефициар компании Петр Ходыкин является гражданином Федерации Сент-Китс и Невис (острова в Карибском море) и резидентом ОАЭ. При этом, как заявляет надзорный орган, контроль над стратегическим предприятием осуществляется иностранным инвестором без соответствующего разрешения со стороны правительства РФ.

В иске с требованием о конфискации активов «Родных полей прокуратура указала, что в 2023 году Петр Ходыкин в целях обхода действующих в РФ ограничений по контролю иностранцами над стратегическими предприятиями и сокрытия своего владения активом инициировал создание КЗПИФ «Логистик» (комбинированный закрытый паевой инвестиционный фонд), куда перевел принадлежащие ему 100 % долей ООО «Родные поля». Вместе с тем, права на управление имуществом компании он передал ООО «Современные фонды недвижимости». На самом же деле, как заявляет прокуратура, Петр Ходыкин «от полномочий единственного участника ООО «Родные поля» не отказался, продолжил определять судьбу общества и прямо влиять на его хозяйственную деятельность».

В связи с этим надзорный орган потребовал взыскать в доход РФ 100% долей ООО «Родные поля», принадлежащие КЗПИФ «Логистик», находящиеся под управлением паевого инвестиционного фонда ООО «Современные Фонды Недвижимости».

31 января Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил требование прокуратуры.

Сергей Иванов