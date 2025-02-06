Суд в Кумертау рассмотрит уголовное дело об избиении полицейского

Кумертауский межрайонный суд рассмотрит уголовное дело в отношении трех жителей Кумертау, обвиняемых в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

Как сообщает пресс-служба управления СКР по Башкирии, утром 9 ноября 2024 года полицейский, находившийся на суточном дежурстве, заметил на улице троих выпивших молодых людей, которое шумели и нецензурно выражались.

В ответ на замечание полицейского фигуранты уголовного дела избили его руками и ногами, снимая происходящее на видео. Затем обвиняемые опубликовали смонтированный видеоролик в соцсетях.

Отмечается, что обвиняемые признали вину.

Майя Иванова