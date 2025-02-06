Инвестор просит участок под склад молочной продукции на Московском шоссе

ООО «Молочный завод Перевозский» попросило участок площадью 26,9 тыс. кв.м. под строительство склада молочной продукции в районе Московского шоссе в Нижнем Новгороде с объемом инвестиций 300 млн руб. Но совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области на заседании 5 февраля пока отложил заявку, так как участок попадает в границы перспективной дорожной развязки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Эскизный проект строительства склада ООО «Молочный завод Перевозский» на Московском шоссе Фото: изображение с заседания совета по земле Схема планируемого расположения склада компании «Молочный завод Перевозский» Фото: Публичная кадастровая карта Следующая фотография 1 / 2 Эскизный проект строительства склада ООО «Молочный завод Перевозский» на Московском шоссе Фото: изображение с заседания совета по земле Схема планируемого расположения склада компании «Молочный завод Перевозский» Фото: Публичная кадастровая карта

Площадка, которая находится недалеко от поворота на улицу Лесной Городок, сейчас не используется и захламлена мусором. Замдиректора городского департамента градразвития Александр Корнилов в свою очередь заявил, что мэрия категорически против ее предоставления, так часть территории запланирована под строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении с Московским шоссе. На участке генпланом предусмотрела новая дорога-хорда.

Конкретики по планам строительства дорожной развязке пока нет. Тем не менее, городская администрация отдавать участок под склад не хочет. Руководитель инвестпроекта Роман Лаптев попросил не отказывать в заявке вовсе, так как вопрос уже отрабатывали с минградом, и инвестор надеется решить вопрос на комиссии по землепользованию.

Замгубернатора Егор Поляков спросил позицию минграда области. И.о. министра Дарья Шунаева ответила, что если комиссия по землепользованию и застройке одобрит, то минград препятствий не видит. По итогам обсуждений совет решил пока отложить заявку до ее рассмотрения на комиссии.

Ирина Швецова