«Лахта Центр» объявил о старте экскурсий по общественным пространствам

Стартовала продажа билетов на экскурсии по общественным пространствам «Лахта Центра». Посетители также смогут подняться на обзорную площадку, сообщили в пресс-службе многофункционального комплекса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

Билеты доступны лишь на официальном сайте. Первых посетителей примут 7 февраля. Длительность экскурсии составляет 1,5 часа. В нее также входит подъем на самую высокую в Европе обзорной площадки на 83–86-м этажах небоскреба. Свободное посещение пространств «Центра» пока не предусмотрено.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что у «Лахта Центра» установят 82-метровый столп в память о победе в Северной войне.

Татьяна Титаева