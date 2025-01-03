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У «Лахта Центра» установят 82-метровый столп в память о победе в Северной войне

Возле «Лахта Центра» в Петербурге установят 82-метровый триумфальный столп, посвященный победе России в Северной войне. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов, сообщили в Смольном.

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Памятный знак будет установлен на Приморском шоссе. Он будет представлять собой монументальную композицию в виде бронзовой триумфальной колонны, стоящей на гранитном постаменте высотой 24,3 м. Венчать колонну будет 9,5-метровая фигура Петра I.

Как рассказали в администрации, инициатива по возведению памятного знака принадлежит Фонду поддержки культурных инициатив «Газпрома». Организация также выступила заказчиком работ по проектированию и изготовлению монумента. Проект подготовили архитектор Михаил Мамошин и скульптор Степан Мокроусов-Гульельми.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что памятник Петру I предложили отдать Петербургу для курорта «Горская».

Дарья Астанина

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