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Коммерсантъ FM
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Штрафы догоняют пошлины

ФАС предлагает повысить санкции за несогласование крупных сделок

Вступающее в силу в 2025 году повышение ряда государственных пошлин вызвало необходимость увеличения и размеров связанных с ними административных штрафов. Так, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает существенно повысить санкции за непредставление компаниями обязательных ходатайств о согласовании крупных сделок. Действующие размеры штрафов ниже увеличенных пошлин — и это, по мнению службы, мотивирует компании не подавать ходатайства и ослабляет контроль государства за сделками по увеличению экономической концентрации. Эксперты считают предложение ФАС обоснованным — поскольку речь идет лишь о крупных сделках, обременительными новые штрафы не будут.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

ФАС опубликовала проект изменений в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), предусматривающий усиление ответственности за непредставление бизнесом ходатайств в антимонопольные органы (или представление с заведомо недостоверными сведениями). Речь идет о запросах в антимонопольный орган о даче согласия на совершение сделок в рамках действующих правил о так называемой экономической концентрации. Поясним, для ряда крупных сделок (если суммарная стоимость активов или выручки ее участников превышает 7 млрд руб. и 10 млрд руб. соответственно) — в частности, по слиянию и приобретению акций — требуется предварительное согласование ФАС. Служба должна проверить, не повлечет ли такая сделка возникновение доминирования той или иной компании на рынке и, соответственно, ухудшение состояния конкуренции.

В законопроекте ФАС предлагает существенно повысить размер санкций за осуществление таких сделок без получения согласия антимонопольного органа.

Штрафы могут быть увеличены: для граждан с 1,5–2,5 тыс. руб. до 30–50 тыс. руб., для должностных лиц — с 15–20 тыс. руб. до 70–100 тыс. руб., для организаций с 300–500 тыс. руб. до 800 тыс. — 1 млн руб.

Свою инициативу служба объясняет тем, что с 2025 года, согласно уже принятым решениям (см. “Ъ” от 9 июля), будут повышены размеры целого ряда госпошлин за обращение в госорганы — и теперь административные штрафы необходимо соотнести с этими новыми ставками. В частности, госпошлина за рассмотрение антимонопольным органом ходатайств по крупным сделкам вырастет с 35 тыс. сразу до 400 тыс. руб.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, ее размер превысит суммы административного штрафа за непредставление ходатайства — и в таком случае, опасается ФАС, бизнес «может злоупотреблять правом и не представлять ходатайства, что фактически нивелирует контроль за сделками экономической концентрации».

Иными словами, оплатить штраф (если нарушение выявлено) было бы дешевле, чем подавать ходатайство.

«Формально штрафы увеличиваются существенно — для граждан в десятки раз, для компаний вдвое. Но насколько такой штраф будет обременителен, зависит от размера компаний, которые участвуют в сделках, и от количества последних»,— говорит юрист Forward Legal Елена Сатина. По словам руководителя юридической практики компании ДРТ Никиты Коробейникова, инициатива укладывается в общий тренд на повышение государственных доходов от оказания госуслуг и от штрафов за совершение административных правонарушений. При этом, отмечает он, «вряд ли можно сказать, что такое повышение само по себе будет обременительным для бизнеса — ходатайства в ФАС должны подаваться в отношении сделок с крупными активами и размер потенциальных штрафов составляет незначительную величину по сравнению с ценой таких сделок».

В начале месяца в ФАС жаловались продавцы торговых площадок

Согласна с этим и советник антимонопольной практики МЭФ Legal Оксана Павлухина — по ее словам, изменения «являются необходимым и естественным условием достижения целей госконтроля за экономической концентрацией». Эксперт подчеркивает, что речь идет далеко не обо всех осуществляемых в России сделках, а только о тех, которые могут повлиять на конкуренцию — при этом повышение штрафных санкций, по ее мнению, не затронет добросовестных участников рынка.

Евгения Крючкова

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