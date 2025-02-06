На строительство сельской школы в Башкирии направят до 1 млрд рублей

Администрация Бураевского района Башкирии на конкурсе 26 февраля выберет подрядчика строительства школы на 500 мест в райцентре, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 1 млрд руб., он будет оплачен из бюджета района и субсидий из федерального и республиканского бюджетов.

Срок окончания работ — сентябрь 2027 года. Школа будет трехэтажной, с техническим подпольем, оснащенная лифтами. На спортивной площадке спроектирована беговая дорожка, яма с песком для прыжков в длину и светодиодный экран.

Майя Иванова