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Коммерсантъ FM
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Бастрыкин потребовал доклад о расследовании убийства экс-мэра Самары и его жены

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены. Дело расследуется по ч. 2 ст. 105 («Убийство») УК РФ. Сейчас на причастность к убийству проверяется внучка бывшего мэра. Она заключена под стражу.

Фото: Евгений Гладков, Коммерсантъ

Фото: Евгений Гладков, Коммерсантъ

По предварительным данным, супруги были убиты около месяца назад. В убийстве подозревают 30-летнюю внучку господина Тархова. На данный момент она отказывается давать показания. По информации источников «Ъ», Екатерину Тархову-Бельскую задержали, после того как в полицию обратился знакомый ее деда, обеспокоенный его исчезновением. Тела экс-мэра и его супруги пока не нашли.

Виктор Тархов родился в 1984 голу в Куйбышеве. В 2000 году он занял второе место на выборах губернатора Самарской области, с 2002 по 2006 год был депутатом губернской думы, с 2006 по 2010 год — мэром Самары.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Особо опасная внучка».

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