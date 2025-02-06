Нижегородский губернатор Глеб Никитин переназначен в президиум Госсовета

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вновь вошел в президиум Госсовета России. Соответствующий указ президента Владимира Путина опубликован 5 февраля 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В состав президиума вошли 26 человек, включая 21 главу субъекта РФ. Прежний состав президиума Государственного совета был утвержден в декабре 2020 года. Нижегородский губернатор также в него входил.

Глеб Никитин возглавляет в Госсовете комиссию по направлению «Экологическое благополучие».

Галина Шамберина