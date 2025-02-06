Нижегородский губернатор Глеб Никитин переназначен в президиум Госсовета
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вновь вошел в президиум Госсовета России. Соответствующий указ президента Владимира Путина опубликован 5 февраля 2025 года.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
В состав президиума вошли 26 человек, включая 21 главу субъекта РФ. Прежний состав президиума Государственного совета был утвержден в декабре 2020 года. Нижегородский губернатор также в него входил.
Глеб Никитин возглавляет в Госсовете комиссию по направлению «Экологическое благополучие».