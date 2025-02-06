Внучка экс-главы Самары Виктора Тархова попала под подозрение в его убийстве

Внучка бывшего главы Виктора Тархова Екатерина Бельская задержана по подозрению в убийстве своего деда и его жены Натальи. Об этом сообщил «Ъ» источник в силовых структурах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Гладков, Коммерсантъ Фото: Евгений Гладков, Коммерсантъ

Виктор Тархов последние несколько лет проживал в Норвегии, однако вернулся в Россию в начале 2025 года. Знакомые видели его в последний раз месяц назад. Сообщается, что Екатерина Бельская пыталась продать автомобиль Виктора Тархова по поддельной доверенности.

Задержанная Екатерина Бельская отказывается давать показания.

Андрей Сазонов