Новосибирским библиотекам добавят правды и смысла

В 2025 году в Новосибирской области создадут девять модельных библиотек, из которых шесть — за счет федерального бюджета по нацпроекту «Семья», и три — регионального. Об этом сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По нацпроекту модельные библиотеки появятся в Новосибирске (в Кировском и Ленинском районах), Бердске, Купинском, Карасукском и Мошковском районах. Они будут созданы на основе существующих учреждений. Как пояснили в областном правительстве, для каждой библиотеки разработана уникальная концепция. Например, обновление библиотеки им. Сорокина в Бердске строится вокруг понятия «правда», а библиотеки им. Макаренко в Новосибирске — «смысл». Визуальный же облик библиотеки в Сокуре (Мошковский район) вдохновлен расположением на Транссибе.

Сейчас в Новосибирской области действует 31 модельная библиотека.

Как писал «Ъ-Сибирь», в Братске пятую по счету модельную библиотеку разместят на площадях бывшего детского сада.

Михаил Кичанов