Аналитики ЦБ снизили ожидания по средней ключевой ставке до 20,5%

Банк России опубликовал результаты февральского макроэкономического опроса, в ходе которого эксперты пересмотрели свои ожидания относительно ключевой ставки и инфляции. Согласно данным регулятора, прогноз по средней ключевой ставке на 2025 год снизился, тогда как на следующий год — увеличился.

По сравнению с декабрьскими показателями, ожидания по ключевой ставке на текущий год уменьшились на 0,8 процентного пункта (п.п.) — до 20,5% годовых. В то же время прогноз на 2026 год вырос на 0,4 п. п., достигнув 15%.

Прогноз инфляции на текущий год повышен до 6,8% (ранее ожидалось 6,0%). На 2026 год аналитики прогнозируют инфляцию на уровне 4,6% (против предыдущих 4,5%). При этом ожидается, что инфляция вернется к целевому уровню в 2027 году.

Опрос проводился ЦБ с 31 января по 4 февраля среди 27 экономистов из различных организаций. При расчете медианы прогнозов учитывались средние значения, если респонденты указывали ожидания в виде интервалов.

В прошлом году Банк России трижды повысил ключевую ставку. В июле ключевой индикатор был увеличен с 16% до 18%, в сентябре — до 19%, в октябре — до 21%. Это рекордное значение ключевой ставки. Эксперты полагали, что ЦБ поднимет в декабре ставку до 23%, однако регулятор оставил ее на прежнем уровне. Следующее заседание регулятора пройдет 14 февраля.

Подробнее о решении регулятора по ключевой ставке — в материале «Ъ FM» «Центробанк намекнул на ужесточение».