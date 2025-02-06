27,218 триллиона рублей составил сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) компаний РФ в январе—ноябре 2024 года, сообщил Росстат. Это на 15,4% меньше, чем было по результатам 11 месяцев 2023 года (32,185 трлн руб.). Темпы снижения финрезультата по итогам ноября немного уменьшились после сокращения показателя на 17,2% за январь—октябрь. Снижение происходит как из-за падения прибыли предприятий, так и из-за высокой базы прошлого года. Финрезультат в 2023-м заметно рос во второй половине года и по его итогам прибавил 35,2%. По итогам 11 месяцев 2024-го самый значительный финрезультат зафиксирован в сфере обработки (8,172 трлн руб., минус 11,2% к январю—ноябрю 2023-го).