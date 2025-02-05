В аэропорту Сиэтла два пассажирских лайнера столкнулись при рулении

Федеральное управление гражданской авиации США сообщило, что в международном аэропорту города Сиэтл (штат Вашингтон) два пассажирских лайнера столкнулись при рулении одного из них, передает Reuters. Уточняется, что руливший самолет Japan Airlines задел правым крылом хвост припаркованного лайнера Delta Air Lines. Пострадавших нет.

Инцидент произошел около 10:40 по местному времени. Как сообщила пресс-служба аэропорта в X, воздушная гавань работает над безопасной высадкой пассажиров и доставкой их в терминал. Некоторые рейсы в аэропорту были задержаны. Управление гражданской авиации взяло расследование происшествия под контроль.