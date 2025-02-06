На Белгородчине создали совет по защите традиционных ценностей

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подписал распоряжение о создании совета по защите традиционных духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти. Согласно документу, опубликованному на «Гарант.ру», глава региона является его председателем, а заместителями выступают министры культуры и образования Константин Курганский и Андрей Милехин.

Совет, который назван «совещательным органом», займется выработкой предложений по реализации приоритетных направлений госполитики по защите, сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей в областях образования и воспитания, работы с молодежью, культуры, науки, межнациональных и межрелигиозных отношений, средств массовой информации и массовых коммуникаций, международного сотрудничества. В частности, речь идет о разработке проектов нормативных актов, анализе «тенденций межнационального и межконфессионального согласия», взаимодействии с общественностью и духовенством, а также участии в «информационной политике, направленной на укрепление роли традиционных ценностей в массовом сознании и противодействие распространению деструктивной идеологии».

В состав совета вошли также начальник УМВД Василий Умнов, председатели региональных отделений Союзов писателей и художников Вера Кобзарь и Юрий Чернышев, митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн и другие. Заседания совета будут проводиться «по мере необходимости». В распоряжении о его создании губернатор рекомендовал главам муниципалитетов создать у себя аналогичные советы.

Сергей Толмачев, Воронеж