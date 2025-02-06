Омбудсмен Москалькова предложила ввести устное завещание для участников СВО

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила рассмотреть введение в практику устного завещания. По ее словам, это может быть полезно для участников СВО. «Может быть, это представляет интерес, особенно для тех ребят, которые попали в плен, и у нас бывает возможность с ними по видео-конференц-связи общаться и получить их некие напутствия для своих родственников»,— сказала госпожа Москалькова на круглом столе «Нотариат России на службе Отечества» в Общественной палате 5 февраля. В аппарате омбудсмена “Ъ” отказались комментировать подробности инициативы.

Согласно ст. 1124 Гражданского кодекса (ГК) РФ, любое завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом. При этом ст. 1127 ГК предусматривает, что завещания граждан, находящихся на стационарном лечении, могут заверить главный врач медучреждения, его заместитель и дежурный врач (или начальник госпиталя и его заместитель). Завещания военнослужащих в пунктах дислокации воинских частей могут заверяться командирами.

Отметим, устное завещание — в присутствии двух или трех свидетелей — предусмотрено в законодательстве Латвии, Швейцарии, Турции, Англии, Израиля, некоторых штатов США, Германии и др. Устное распоряжение в этих странах допустимо, если завещатель находится в чрезвычайных обстоятельствах и не имеет возможности составить документ письменно. Как правило, такая форма позволена военнослужащим на службе или матросам в плавании. В Испании составлять устный завещание разрешено только в период военных действий. В Китае, Швейцарии, Венгрии, Англии, Германии — в случае чрезвычайных обстоятельств, к которым относят «неминуемую смерть», эпидемию, войну или отсутствие коммуникации.

Полина Мотызлевская