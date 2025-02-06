Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Омбудсмен Москалькова предложила ввести устное завещание для участников СВО

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила рассмотреть введение в практику устного завещания. По ее словам, это может быть полезно для участников СВО. «Может быть, это представляет интерес, особенно для тех ребят, которые попали в плен, и у нас бывает возможность с ними по видео-конференц-связи общаться и получить их некие напутствия для своих родственников»,— сказала госпожа Москалькова на круглом столе «Нотариат России на службе Отечества» в Общественной палате 5 февраля. В аппарате омбудсмена “Ъ” отказались комментировать подробности инициативы.

Согласно ст. 1124 Гражданского кодекса (ГК) РФ, любое завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом. При этом ст. 1127 ГК предусматривает, что завещания граждан, находящихся на стационарном лечении, могут заверить главный врач медучреждения, его заместитель и дежурный врач (или начальник госпиталя и его заместитель). Завещания военнослужащих в пунктах дислокации воинских частей могут заверяться командирами.

Отметим, устное завещание — в присутствии двух или трех свидетелей — предусмотрено в законодательстве Латвии, Швейцарии, Турции, Англии, Израиля, некоторых штатов США, Германии и др. Устное распоряжение в этих странах допустимо, если завещатель находится в чрезвычайных обстоятельствах и не имеет возможности составить документ письменно. Как правило, такая форма позволена военнослужащим на службе или матросам в плавании. В Испании составлять устный завещание разрешено только в период военных действий. В Китае, Швейцарии, Венгрии, Англии, Германии — в случае чрезвычайных обстоятельств, к которым относят «неминуемую смерть», эпидемию, войну или отсутствие коммуникации.

Полина Мотызлевская

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...