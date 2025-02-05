В Молдавии задержали брата бывшего президента страны Додона

Брата бывшего президента Молдавии Александра Додона задержали в республике по его прилете из России, сообщает местный телеканал ТВ-8 со ссылкой на прокуратуру. Александр Додон проходит по делу о незаконном обогащении вместе со своим братом, и ему также предъявлены обвинения, сообщает канал.

«Он не явился в следственные органы, в связи с чем было вынесено постановление о его задержании для предъявления обвинения»,— сказал ТВ-8 заместитель руководителя антикоррупционной прокуратуры Василе Плеван. Сейчас Александр Додон находится в изоляторе Национального центра по борьбе с коррупцией. Его задержали на 72 часа после допроса прокуратурой, сообщает PulsMedia.

Бывший президент страны Игорь Додон прокомментировал произошедшее. «Задержание моего брата не может быть предметом политических спекуляций и выгодных кому-то сплетен... Ранее власти подвергли репрессиям и преследованиям через уголовные дела других членов моей семьи, публично унизили маму, супругу, шурина. Теперь пришла очередь брата»,— написал он в своем Telegram-канале.

В 2022 году бывшего главу государства «главного друга Москвы» Игоря Додона кроме незаконного обогащения обвинили в пассивной коррупции, финансировании политической партии преступной организацией и измене родине. Супругу экс-президента Галину Додон также признали соучастницей в деле о незаконном обогащении. Семья отрицает вину. В ноябре 2022 года суд освободил политика из-под домашнего ареста, изменив меру пресечения на запрет выезжать из Молдавии.