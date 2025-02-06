При всем увражении

После введения ограничений на вывод из РФ средств, получаемых правообладателями из списка недружественных стран, появились и попытки обойти эти правила. Пресечь очередной способ обхода взялся Верховный суд (ВС). Он рассмотрел спор о законности выплаты роялти в пользу российской фирмы, купившей права требования у украинского владельца бренда с условием потом перевести ему деньги. Сама украинская компания по указу президента РФ могла получить плату за лицензию только на российский спецсчет типа «О». ВС разъяснил, что уступка права требования может являться способом обхода указа и в случае выявления злоупотреблений суд вправе отказать во взыскании платы с российского должника. В то же время экономколлегия подтвердила, что происхождение лица из недружественной юрисдикции само по себе не лишает его платы за товарные знаки, даже если оно «открыто финансирует вооруженные силы Украины».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

ВС разобрался, может ли и при каких условиях правообладатель из недружественного государства уступить право требования платежей за свою интеллектуальную собственность в пользу российского лица. Количество споров по поводу таких платежей (за зарубежные товарные знаки, изобретения, полезные модели и пр.) возросло в прошлом году, после того как в закон РФ «Об исполнительном производстве» были внесены поправки, ограничивающие получение денежных средств от имени иностранных взыскателей их российскими представителями (см. “Ъ” от 28 августа и 23 октября 2024 года). «Схема с представительством» использовалась в том числе для обхода указа президента РФ №322 от 27 мая 2022 года о временном порядке исполнения обязательств перед правообладателями из недружественных юрисдикций. Согласно указу, полагающиеся таким иностранцам платежи перечисляются на спецсчета типа «О» в российских банках, а вывод средств из РФ ограничен.

Иностранные компании начали уступать права требования российским лицам — те подавали иски в суды РФ о взыскании роялти и компенсаций, но потом обязаны были передать полученные деньги зарубежному правообладателю. Суды относились к таким соглашениям с подозрением, иногда прямо отказываясь заменить иностранного истца на российского, но единообразия в практике не было.

Новые продукты — старые платежи

История рассмотренного ВС спора началась в 2016 году, когда украинское ООО «Новые продукты» предоставило российскому ООО «Браво Премиум» право на размещение своих товарных знаков на этикетках и упаковке напитков. Взамен «Браво Премиум» обязалось платить по $6 за каждые 100 литров разлитой продукции с такими этикетками. В апреле 2022 года стороны расторгли лицензионное соглашение, договорившись о выплате оставшихся платежей по роялти до сентября того же года. Но оплаты от «Браво Премиум», задолжавшего «Новым продуктам» $383,6 тыс., не последовало.

Украинская компания подала иск в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти, но в мае 2023 году уступила права в пользу другого российского ООО — «Интербрендс Груп». Первая инстанция отклонила иск, посчитав, что с 1 сентября 2022 года обязательства «Браво Премиум» по выплате роялти прекратились, а «Интербрендс Груп» не вправе их требовать, поскольку приобрела права у украинской компании после этой даты. Но апелляция и кассация взыскали с ответчика $383,6 тыс. и еще проценты, отметив, что по соглашению с правообладателем с сентября 2022 года прекратилось начисление новых лицензионных платежей, но долг по старым роялти оставался не выплачен.

Однако «Браво Премиум» добилось передачи дела в экономколлегию ВС, которая в опубликованном 4 февраля определении дала разъяснения для всех подобных споров. ВС признал наличие долга по роялти за ответчиком, отметив, что при решении вопроса о взыскании средств нужно учитывать добросовестность участников спора. Так, суд вправе отклонить требования, если они основаны на сделке, совершенной для «обхода запретов и ограничений». Поскольку лицензиар происходит из недружественного государства, то уступка требования роялти, допустил ВС, могла быть совершена именно с целью обхода требования президентского указа по зачислению средств на рублевый спецсчет типа «О». Между тем нижестоящие суды этот вопрос не исследовали.

При этом ВС прямо признал необоснованным довод ответчика о том, что иск в принципе не подлежит удовлетворению, поскольку иностранный правообладатель «осуществляет открытое финансирование вооруженных сил Украины». Коллегия уточнила, что даже это не исключает удовлетворения требований, вопрос лишь в том, как исполнять решение суда и куда перечислять средства, полагающиеся иностранному правообладателю. Иные ограничения правительством РФ не вводились, поэтому лица из недружественных юрисдикций вправе обратиться в суд РФ и выиграть спор при наличии правовых оснований.

В итоге дело «Браво Премиум» направили на новое рассмотрение в первую инстанцию.

Не суди по происхождению

Юристы считают решение прецедентным, тем более что это первый подобный спор в экономколлегии. ВС, по сути, призвал проверять «каждую подобную уступку права на предмет обхода порядка выплаты денежных средств иностранным правообладателям», констатирует юрист практики разрешения споров Patentus Денис Кудрявцев.

Вместе с тем позиция экономколлегии позволит преодолеть «безразличие нижестоящих инстанций к добросовестности иностранного правообладателя», считает управляющий партнер юридической компании Semenov & Pevzner Роман Лукьянов. Если иностранное лицо происходит из недружественного государства, это еще не значит, что его требования нельзя удовлетворить, подчеркивает юрист практики интеллектуальной собственности K&P.Group Кристина Тимофеева. Ранее такой подход встречался в российской практике, говорят юристы.

Впрочем, вопрос реальной исполнимости судебных решений о взыскании в пользу иностранного правообладателя остается открытым. «Для списания средств со спецсчета необходимо получить разрешение правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций»,— объясняет консультант практики цифрового права и интеллектуальной собственности О2 Consulting Бесханум Мамедова. Тем не менее, говорит старший юрист практики разрешения споров «Косенков и Суворов» Мария Першонкова, у иностранных правообладателей «сохраняется возможность исполнения нематериальных требований о прекращении нарушений» их интеллектуальных прав, а также есть три года на предъявление исполнительного листа приставам для взыскания долга.

Ян Назаренко, Анна Занина