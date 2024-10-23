С правообладателями сводят спецсчеты

Суды в октябре стали массово отказывать иностранным правообладателям и их представителям, защищающим свою интеллектуальную собственность в России, в использовании механизма цессии. Он стал активно использоваться после затруднений в расчетах с иностранными компаниями. Теперь суд по интеллектуальным правам (СИП), а за ним и нижестоящие стали воспринимать такие договоры как способ обойти указ президента о расчетах через спецсчета. Юристы предупреждают, что, если такая практика продолжится, иностранным правообладателям станет еще сложнее отстоять свои права на российском рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Арбитражные суды, рассматривающие дела о компенсациях за нарушение прав на интеллектуальную собственность, в октябре минимум 226 раз отказали в заявлении о процессуальном правопреемстве, подсчитал “Ъ” по данным картотеки арбитражей. Речь идет о делах, истцами в которых выступают зарубежные правообладатели: Rovio Entertainment Corporation (бренд Angry Birds), TV Tokyo (бренд «Наруто») и т. п. Из опубликованных определений судов следует, что речь идет о заявлениях на правопреемство на основе договоров уступки права требования долга (цессии) «с условием об инкассо-цессии». Этот механизм в целом подразумевает, что новый кредитор обязывается уплатить вознаграждение первоначальному кредитору из фактически взысканных средств.

Суды стали воспринимать такие договоры как заключенные «с целью обхода установленных запретов и ограничений», а именно указа президента №322 от 2022 года об особом порядке исполнения обязательств перед правообладателями из «недружественных» стран, следует из решений судов. Подобным образом отказывали не только суды первых инстанций, но и СИП (3 октября; истец — ZeptoLab UK Limited, бренд Cut the Rope), суд на этом основании признал договор цессии «ничтожным».

Указ описывает порядок расчета с правообладателями, зарегистрированными в «недружественных» странах, посредством открытого в российском банке спецсчета типа «О». Иностранные компании через своих представителей в РФ продолжают защищать свою интеллектуальную собственность в стране (см. “Ъ” от 1 декабря 2023 года).

Форма инкассо-цессии стала активно применяться в 2022 году в связи с проблемами в расчетах с иностранными юрлицами, причем независимо от того, зарегистрирован правообладатель в «дружественной» или «недружественной» стране, утверждает собеседник “Ъ” на лицензионном рынке. По его словам, до последнего времени суды удовлетворяли ходатайства о процессуальном правопреемстве примерно в 95% случаев из около 2 тыс. дел. Юрист BGP Litigation Мария Ковалева подтверждает, что суды лояльно подходили к ним: «Конструкция долгое время успешно применялась на практике».

Вопрос перечисления денежных средств представителям взыскателя уже поднимался в ходе одного из дел по иску Rovio в 2023 году, напомнил юрист практики разрешения споров Patentus Денис Кудрявцев: «Тогда Верховный суд указал, что деньги должны перечисляться только взыскателю на открытый в банке РФ счет». В нынешней практике суды, скорее всего, будут ориентироваться на позицию СИП: «Если постановление суда не будет обжаловано в Верховном суде, то практика дальнейших отказов может сохраниться».

226 отказов в процессуальном правопреемстве вынесли в октябре арбитражные суды, рассматривающие дела о компенсациях за нарушение прав на интеллектуальную собственность.

Уступка требования действительно может быть способом обхода положений об использовании счетов типа «О», но «в каждой конкретной ситуации необходимо анализировать детали сделок и обстоятельства, которые могут свидетельствовать о наличии такого умысла», говорит исполнительный директор юркомпании в сфере интеллектуальной собственности «Медиа-НН» Георгий Давидьян.

Если текущая практика сохранится, то, по словам собеседника “Ъ” на лицензионном рынке, иностранные правообладатели перестанут защищать свою интеллектуальную собственность: «У них не будет ни достаточных бюджетов для финансирования, ни возможности добиться фактического исполнения решения суда. Как следствие, пострадают дистрибуторы, лицензионные агенты, вырастет объем контрафакта».

Юрий Литвиненко